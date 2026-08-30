Nghỉ lễ đầu tiên về nhà chồng, tôi nấu mâm cơm 4 món mà cả nhà ngỡ ngàng, bố chồng còn bảo chưa được ăn bao giờ

Bố chồng còn bảo có mấy món trước giờ ông chưa được ăn, làm mấy chén rượu cứ gọi là "đỉnh nóc".

Nghỉ lễ đầu tiên về nhà chồng, tôi không muốn đi chợ mua nhiều đồ. Nhà có gà đang nuôi, mướp hương và bắp chuối ngoài vườn, cá dưới ao, trong tủ còn rong biển với ít tôm khô. Tôi gom những thứ sẵn có làm thành mâm cơm 4 món mà cả nhà ai ăn cũng xuýt xoa khen dâu đảm.

Bố chồng còn bảo có mấy món trước giờ ông chưa được ăn, làm mấy chén rượu cứ gọi là "đỉnh nóc".

1. Gà vườn hấp mướp hương và nấm

Ảnh minh họa

Nguyên liệu

Gà vườn

Mướp hương

Nấm hương hoặc nấm đông cô, nấm đùi gà tùy sở

Gừng

Hành tím, hành lá

Muối, hạt nêm, tiêu

Cách làm

Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Ướp với chút muối, hạt nêm, tiêu, gừng và hành tím băm khoảng 20 phút.

Mướp hương gọt vỏ, cắt khúc. Nấm rửa sạch.

Xếp mướp và nấm xuống dưới đáy đĩa sâu lòng, đặt thịt gà lên trên rồi đem hấp.

Hấp khoảng 25-30 phút đến khi gà chín. Trước khi tắt bếp cho thêm hành lá.

Mẹo ngon

Không cần cho nhiều nước vì gà và mướp sẽ tự tiết nước. Món này hấp vừa chín tới, thịt gà ngọt, mướp mềm nhưng không nát, nước hấp có thể chan cơm.

2. Nộm bắp chuối thanh mát

Nguyên liệu

Bắp chuối

Cà rốt

Rau răm, húng quế, kinh giới

Lạc rang

Chanh

Tỏi, ớt

Nước mắm, đường

Cách làm

Bắp chuối thái mỏng đến đâu ngâm ngay vào nước pha chanh và chút muối đến đó để không bị thâm.

Cà rốt bào sợi. Rau thơm nhặt sạch.

Pha nước trộn gồm nước mắm, đường, chanh, tỏi và ớt băm.

Bắp chuối vớt ra, để thật ráo rồi trộn cùng cà rốt, rau thơm và nước mắm. Cuối cùng rắc lạc rang giã dập.

Mẹo ngon

Không trộn nộm quá sớm. Chỉ nên trộn trước bữa ăn khoảng 10 phút để bắp chuối vẫn giòn, không bị ra nước.

Món này không có thịt nhưng lại rất hợp để ăn kèm gà hấp và cá nướng.

Ảnh minh họa

3. Cá nướng riềng mẻ

Nguyên liệu

Cá tươi

Riềng

Mẻ

Sả

Nghệ

Hành tím

Một chút mắm tôm

Rau thơm

Cách làm

Cá làm sạch, khứa vài đường trên thân.

Riềng giã nhỏ, trộn cùng mẻ, sả băm, nghệ, hành tím và chút mắm tôm.

Xoa đều hỗn hợp lên cá, để khoảng 30 phút cho ngấm.

Sau đó đem nướng than hoặc nướng bằng nồi chiên không dầu đến khi cá vàng thơm.

Mẹo ngon

Nên nướng lửa vừa trước, để cá chín từ từ. Khi gần chín mới tăng nhiệt để da cá vàng, hơi xém cạnh.

Cá ao tươi nướng kiểu này rất thơm, thịt ngọt, vị riềng và mẻ giúp món ăn lạ miệng hơn hẳn kiểu cá nướng thông thường.

4. Canh rong biển nấu tôm khô

Nguyên liệu

Rong biển khô

Tôm khô

Gừng

Hành khô

Hành lá

Muối, hạt nêm, tiêu

Cách làm

Tôm khô ngâm nước ấm cho mềm rồi rửa sạch.

Phi thơm hành khô, cho tôm vào đảo nhanh rồi thêm nước.

Khi nước sôi, cho rong biển đã ngâm nở vào. Thêm vài lát gừng, nêm vừa miệng.

Nấu thêm vài phút rồi cho hành lá và tiêu, sau đó tắt bếp.

Mẹo ngon

Rong biển không nên nấu quá lâu vì sẽ mềm nhũn. Tôm khô nên đảo sơ với hành trước khi cho nước để nước canh thơm hơn.

Mâm cơm tận dụng những thứ có sẵn trong nhà

Điều hay nhất là gần như không phải đi mua thêm nhiều nguyên liệu:

Gà, mướp, bắp chuối, rau thơm: lấy từ vườn.

lấy từ vườn. Cá: bắt dưới ao.

bắt dưới ao. Rong biển, tôm khô, gia vị: tận dụng đồ có sẵn trong bếp.

Bày lên mâm vẫn đủ màu sắc và không hề đơn điệu: gà hấp ngọt thanh, nộm bắp chuối giòn mát, cá nướng thơm đậm vị, canh rong biển thanh nhẹ. Chỉ cần tận dụng những thứ có sẵn quanh nhà, thêm một chút đổi mới trong cách chế biến là đã có một mâm cơm ngày nghỉ vừa ngon, vừa lạ miệng.