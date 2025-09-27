Nghi lễ đặc biệt tiễn Đội Công binh số 3 Việt Nam trở về Tổ quốc

Tại buổi lễ trang trọng này, toàn thể cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 (ĐCB 3) đã tập trung thực hiện nghi lễ cuối cùng trên đất bạn. Trước lá cờ LHQ và cờ Tổ quốc Việt Nam đang tung bay, đoàn quân nhạc của đơn vị Ghana đã cất lên những giai điệu hùng tráng, trang nghiêm.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Phái bộ UNISFA, đại diện các cơ quan chức năng và các nước cử quân, tạo nên một không khí vừa trang trọng, nhiều cảm xúc.

Giữa tiếng nhạc hào hùng, những người lính Việt Nam đã cùng nhau hướng lên Quốc kỳ với niềm tự hào về sứ mệnh đã hoàn thành và khẳng định bản lĩnh, ý chí của người Việt Nam . Nghi lễ này không chỉ là sự khởi đầu của hành trình trở về mà còn là minh chứng cho sự hợp tác quốc tế, sự gắn kết bền chặt giữa các lực lượng GGHB từ khắp các châu lục.

Thay mặt cán bộ, nhân viên ĐCB 3 của Việt Nam, Trung tá - Đội trưởng Phạm Văn Hảo cho biết, lễ tiễn ngày hôm nay không chỉ đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của ĐCB 3, mà còn để tôn vinh sự đoàn kết, sự cống hiến và sự hợp tác trong hoạt động GGHB tại Abyei . Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, đơn vị đã hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ được giao, từ việc xây dựng đường sá, sân bay đến các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

“Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng sự thành công của chúng tôi không chỉ dựa vào nỗ lực của riêng chúng tôi. Đó là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tận tâm và sự tin tưởng từ lãnh đạo, các cơ quan của LHQ và các đồng nghiệp quốc tế đặt niềm tin vào chúng tôi. Trong môi trường đặc thù như LHQ, sự đoàn kết, sự chia sẻ, và sự hợp tác là chìa khóa quan trọng để hoàn thành sứ mệnh cao cả này”, Trung tá Phạm Văn Hảo chia sẻ.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam và các nước cử quân tại Phái bộ UNISFA tham gia buổi lễ.

Dành sự trân trọng nhất cho những đóng góp của ĐCB 3 của Việt Nam, Trung tướng Robert Yaw Affram - Tư lệnh Phái bộ an ninh lâm thời UNISFA , nhấn mạnh hơn một năm qua, ông đã chứng kiến tinh thần làm việc không mệt mỏi, sự chuyên nghiệp và ý chí vượt khó của những người lính Công binh Việt Nam.

ĐCB 3 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từ xây dựng các công trình trọng yếu đến cải tạo cơ sở hạ tầng, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh và ổn định tại Abyei.

Kể từ khi được triển khai tới Phái bộ UNISFA từ tháng 9/2024 với tổng quân số 184 người, ĐCB 3 đã thực hiện 110 mệnh lệnh nhiệm vụ, bao gồm xây dựng công trình và duy tu các công trình doanh trại, đặc biệt là hoàn thành hai nhà xưởng quân sự cấp C.

Trung tướng Robert Yaw Affram phát biểu tại buổi lễ.

Trung tá Phạm Văn Hảo phát biểu tại buổi lễ.

Ngoài ra, đơn vị còn liên tục duy trì tu sửa các tuyến đường trong căn cứ LHQ, các tuyến đường cung ứng chính, cũng như nâng cấp sân bay bằng hóa chất. Ngoài ra, Đội Công binh Việt Nam cũng sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khẩn cấp như các nhiệm vụ cứu kéo.

Trung tướng Robert Yaw Affram nhấn mạnh, Phái bộ UNISFA rất ghi nhận các nhiệm vụ phản ứng nhanh của ĐCB 3 trong việc thực hiện nhiệm vụ thu hẹp căn cứ quân sự tại Kadugli. Những hoạt động này đã đóng góp quan trọng vào việc đáp ứng các yêu cầu tác chiến của Phái bộ.

Bên cạnh các cam kết tác chiến, Đội Công binh Việt Nam còn hỗ trợ nhân đạo cho cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động dân vận như tiếp nước sạch, đảm bảo hỗ trợ y tế, trao tặng các nhu yếu phẩm giáo dục và cải tạo các cơ sở cộng đồng tại trường học và bệnh viện.

Tư lệnh Phái bộ an ninh lâm thời UNISFA trao thư khen Đội Công binh số 3.

“Các bạn không chỉ là những kỹ sư tài ba mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và tình hữu nghị. Sự hiện diện của các bạn đã mang lại niềm tin và hy vọng cho người dân nơi đây. Thay mặt toàn thể Phái bộ, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Chính phủ và Quân đội Việt Nam. Chúc các bạn hành trình về nhà an toàn và hạnh phúc bên gia đình”, Tư lệnh Phái bộ UNISFA nói.

Trong thời khắc lắng đọng những cảm xúc khó quên này, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Chu Bá Hiếu - Tổ trưởng Phân đội Công binh công trình 1 thuộc ĐCB 3 chia sẻ, những cái ôm nồng hậu và những cái bắt tay thắt chặt tình hữu nghị của lãnh đạo và đồng nghiệp tại Phái bộ khi chia tay đã gói trọn tất cả những khó khăn, những kỷ niệm đẹp đẽ mà anh trải qua tại Abyei.

“Khi về nước, tôi sẽ rất nhớ những con đường mình đã làm, những ngôi nhà mình đã dựng, và đặc biệt là sự chào đón ấm áp của người dân địa phương. Niềm vinh dự được khoác lên mình chiếc áo lính mũ nồi xanh và hoàn thành nhiệm vụ cao cả này sẽ là hành trang quý giá nhất trong cuộc đời tôi”, Thiếu tá Chu Bá Hiếu tâm sự.

Theo kế hoạch, Đội Công binh số 3 sẽ được vận chuyển từ Abyei tới Wau và Enterbe bằng trực thăng và máy bay vận tải hạng nhẹ, sau đó bay về nước trên chuyến bay do Liên Hợp Quốc thuê nguyên chuyến. Dự kiến, ngày 29/9 tới đây, toàn đơn vị sẽ về tới sân bay Nội Bài.

Lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trong sự xúc động dâng trào, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phùng Thị Phương - Nhân viên điều dưỡng thuộc Phân đội Hậu cần - Bảo đảm khẳng định, hành trình tại Abyei không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một trải nghiệm đầy ý nghĩa trong cuộc đời quân ngũ.

Hơn một năm sống và làm việc tại đây, có những lúc chị cảm thấy nhớ nhà đến quay quắt, nhớ từng bữa cơm gia đình và những con đường thân thuộc ở Việt Nam. Nhưng rồi, chị lại được tiếp thêm sức mạnh từ nụ cười của những em bé Abyei, từ ánh mắt biết ơn của người dân địa phương được trao tặng những món quà nhỏ.

“Họ xem chúng tôi không chỉ là người lính, mà còn là người thân. Khoảnh khắc các em nhỏ cầm lá cờ Việt Nam vẫy chào, tôi cảm thấy tất cả những khó khăn, vất vả đều tan biến. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ và sắp trở về quê hương, nhưng một phần trái tim tôi sẽ mãi mãi ở lại với vùng đất Abyei này. Sứ mệnh gìn giữ hòa bình không chỉ giúp chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn giúp chúng tôi xây dựng những nhịp cầu yêu thương”, Thiếu tá Phùng Thị Phương chia sẻ.