Mê căn nhà kính trong show Hậu Hội Hữu Kỳ (Hẹn bạn tái ngộ), Đào Hỷ Nhi leo qua sườn núi tuyết để đến ngủ một đêm. Bữa tối của cô là một cốc mì ăn liền.

Chiếc vali của Đào Hỷ Nhi lên núi trước cô. Nó được treo dưới một chiếc drone, nhấc khỏi mặt đất rồi bay về phía căn nhà gỗ nằm sát mép vách đá. Còn cô và người đi cùng phải tự leo đoạn dốc phủ tuyết. "Hành lý lên rồi, còn người thì phải leo hơn 40 phút mới tới", cô nói trong vlog. Trên màn hình, cô còn chèn một câu đùa: "Ước gì chở được cả người lên thì tốt".

Chuyến đi bắt đầu vì Đào Hỷ Nhi mê một chương trình truyền hình. Cô giơ điện thoại cho người xem thấy căn nhà xuất hiện trong Hậu Hội Hữu Kỳ (Hẹn bạn tái ngộ), rồi giải thích: "Mình xem Hậu Hội Hữu Kỳ mê quá, muốn đến tận nơi xem căn nhà nhỏ bên vách núi này". Đến lúc đứng dưới sườn dốc, cô đã nhìn thấy nơi mình sẽ ngủ qua đêm. Từ chỗ trông thấy căn nhà đến lúc bước lên bậc thang gỗ vẫn còn cả một quãng đường.

Căn nhà gỗ có giá 2.988 tệ một đêm, đến phòng vệ sinh cũng nhìn ra núi

Căn nhà nằm trong khu du lịch núi tuyết Bals ở Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Theo thông tin phía khu du lịch cung cấp, căn xuất hiện trong chương trình nằm ở độ cao 3.980 m, có hai phòng ngủ, ở được tối đa bốn người. Mức giá được công bố trong tháng 11 là 2.988 nhân dân tệ một đêm (khoảng 11,6 triệu đồng). Khu du lịch chỉ có một căn đúng như căn lên sóng, và khách muốn ở phải liên hệ đặt trước.

Trên đường đi, Đào Hỷ Nhi dừng trước những dải núi đỏ cam của địa mạo Đan Hà. Cô còn giơ một cuốn sách tiếng Anh cấp ba lên để so bức ảnh trên bìa với cảnh trước mặt. Xe đi sâu hơn, hai bên đường dần trắng tuyết. Đến đoạn phải đi bộ, cô chống gậy men theo lối dốc, vừa quay vừa than: "Đường này khó đi quá, nhưng bọn mình sắp tới rồi".

Qua mấy bậc thang gỗ là phòng khách với những ô kính cao, nhìn thẳng sang sườn núi đối diện. Đào Hỷ Nhi nhận ra ngay góc đặt ghế mà các khách mời từng ngồi nói chuyện trong show. "Có chuyện gì phiền lòng thì đến đây nói đi", cô nói khi đưa máy quay qua hai chiếc ghế. Cô cũng chỉ cho người xem một chiếc giường nhỏ, phòng ngủ dành cho trợ lý và phòng vệ sinh có hai bồn cầu đặt đối diện nhau. Góc này cũng có cửa kính nhìn ra ngoài. Cô đùa ngay trên màn hình rằng như vậy đến lúc đi vệ sinh cũng chẳng phải tách nhau ra.

Ăn lưỡi vịt giống khách mời, rồi đến lượt cô trả lời câu hỏi về tình bạn

Sau khi thay đồ, Đào Hỷ Nhi mở máy tính bảng xem lại chương trình ngay trong căn nhà vừa leo lên. Cô bày hai hộp đồ ăn vặt trên bàn và chú thích mình cũng đã được ăn món lưỡi vịt giống Lệ Na, khách mời của show. Chuyến đi từ đây giống một lần cô tự thử những điều đã thấy trên màn hình, từ chỗ ngồi đến món ăn.

Rồi người trợ lý hỏi cô một câu cũng rất hợp với nơi từng diễn ra những cuộc đối thoại về tình bạn.

Trợ lý: "Hỷ Nhi này, nếu cảm thấy một mối quan hệ đã khác đi, chị sẽ cố giữ hay dừng lại?"

Đào Hỷ Nhi: "Với mình, chất lượng của các mối quan hệ quan trọng hơn số lượng rất nhiều. Một khi cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không thể trở lại như trước, mình sẽ dứt khoát dừng lại. Như vậy, sau này nghĩ lại, những kỷ niệm vẫn đẹp".

Câu trả lời xuất hiện giữa một đoạn vlog khá đời thường. Ban đầu Đào Hỷ Nhi nói cô vẫn thấy ổn khi lên tới nơi. Sau đó, clip quay cảnh cô kẹp máy đo vào ngón tay, nhận xét chỉ số oxy trong máu "hơi thấp" và dùng bình oxy cầm tay. Cô chợp mắt một lúc, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Bữa tối được chuẩn bị ngay trên chiếc bàn kê cạnh cửa kính, với một cốc mì ăn liền, vài miếng xúc xích và chương trình vẫn mở trên máy tính bảng.

Ra ngoài ngắm sao lúc âm 10 độ, sáng dậy thấy cả sườn núi lên màu vàng

Đào Hỷ Nhi kể cô đã nằm trên giường, gần ngủ thiếp đi, thì người quản lý căn nhà báo đêm đó có mưa sao băng Sư Tử. Điện thoại hiển thị nhiệt độ ngoài trời âm 10 độ C. Cô lại khoác áo bước ra. "Nhiều sao quá. Không biết có thấy được mưa sao băng không", cô nói, rồi ngước lên: "Hình như thấy dải Ngân Hà rồi. Mọi người thấy không?". Đoạn vlog ghi lại bầu trời đầy sao và lời cô phỏng đoán mình đã thấy dải Ngân Hà.

Sáng hôm sau, cô chỉ cần đứng bên cửa kính. Lúc đầu, đường chân trời có một vệt hồng nhạt. Khi mặt trời nhô lên, những phần núi đón nắng đổi sang màu vàng cam, trong khi tuyết ở sườn khuất vẫn xanh xám. Đào Hỷ Nhi reo: "Oa, trời màu hồng kìa", rồi tự nhận xét: "Dậy sớm đáng thật".

Cuối video, Đào Hỷ Nhi còn chia sẻ: "Khoảnh khắc cảnh ấy hiện ra trước mắt, mình thật sự choáng ngợp. Ta thường phóng đại một cảm xúc nhất thời thành cả cuộc đời. Nhưng trời đất rộng lắm, rồi mọi chuyện cũng sẽ dần lắng xuống. Đừng để một lúc bế tắc giữ chân mình, để rồi bỏ lỡ những cảnh đẹp còn ở phía trước".