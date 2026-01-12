HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nghi đập bom bi để lấy phế liệu, hai người phụ nữ tử vong

Dung Nguyễn |

Hai người phụ nữ ở xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai) tử vong nghi đập, gõ vào bom bi để lấy phế liệu.

Ngày 11/1, ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai) cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nghi nổ bom bi khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 10/1, bà Nguyễn Thị Thúy L. (47 tuổi, trú thôn Tân Ốc) đến nhà bà Đặng Thị C. (63 tuổi, trú thôn Vạn Định, cùng xã Phù Mỹ Bắc) để mua phế liệu. Khi hai người cân phế liệu thì bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn.

Vụ nổ khiến bà C. tử vong tại chỗ, còn bà L. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, điều tra, làm rõ.

Theo ông Triều, thông tin ban đầu có thể đây là quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh. Trước thời điểm xảy ra vụ nổ, trong lúc mua bán, hai người phụ nữ đã đập, gõ vào vật thể này để lấy phế liệu.

