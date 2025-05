Nghi con gái bị chồng cùng mẹ chồng đánh phải chạy trốn, mẹ đẻ có hành động dứt khoát

Xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 5/5, bài đăng của tài khoản Sen Huỳnh về chuyện con gái bà bị mẹ chồng là bà H.T.M.T và chồng là N.H.T. bạo hành nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong bài đăng, tài khoản Sen Huỳnh còn chia sẻ thêm 2 đoạn clip: 1 clip ghi lại hình ảnh thương tích nghiêm trọng trên cơ thể một người phụ nữ, 1 clip ghi cảnh đứa trẻ nhỏ khóc thét vì bị một phụ nữ lớn tuổi ép ăn, dọa rồi đánh.

Bài đăng gây chú ý của tài khoản Sen Huỳnh. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, người đăng bài là bà Huỳnh Thị Sen (trú tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định). Chia sẻ trên báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), bà Sen cho biết con gái bà là chị P. (31 tuổi, lấy chồng ở xã Nhơn Phúc) đang làm việc tại 1 cơ sở giữ trẻ tư nhân, chồng làm việc ở xưởng may.

Tối ngày 3/5, vợ chồng chị P. có xảy ra mâu thuẫn. Bị chồng đánh đập nhiều, chị P. đã bỏ trốn ở miếu thờ trong làng. Đến 0h30' ngày 4/5, chồng cùng mẹ chồng tìm chị P. về và tiếp tục có hành vi đánh đập. Chị P. sau đó đã phải gọi điện cầu cứu gia đình mẹ ruột. Bà Sen lập tức đưa con gái đến Công an xã Nhơn Phúc để trình báo sự việc đồng thời đưa chị P. đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để điều trị.

Chị P. có nhiều vết thương trên người. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Dân Trí, ông Lê Thái Bình - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, cho hay, bệnh nhân P. nhập viện sáng 5/5 trong tình trạng bị đa chấn thương, trên người có nhiều vết bầm tím. Bệnh nhân bị đánh vào đầu, cẳng tay, mông, vết thương nặng nhất ở hốc mắt.

Được biết, chồng của chị P. là N.H.T. (SN 1992), cả hai đều bị chậm phát triển về trí tuệ. Đầu năm 2021, hai người được gia đình ghép đôi cưới nhau, sau đó sinh được 1 con trai là cháu K. (SN 2022).

Đại diện UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, công an xã đã vào cuộc xác minh vụ việc. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, thông tin và các hình ảnh, clip được chia sẻ lên mạng xã hội nên Công an xã đề xuất Công an tỉnh phân công lực lượng hỗ trợ để giải quyết vụ việc trên.