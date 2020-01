Nghi can trộm mai Tết chém trung uý công an thủng bụng

Trưa 20/1, Công an huyện Châu Đức cùng các đơn vị liên quan Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vẫn đang tiến hành truy xét và vận động nghi can Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ra đầu thú vì dùng dao chém khiến 1 trung uý công an thủng bụng.



Theo điều tra, sáng cùng ngày, trung uý Nguyễn Đắc Nghĩa được lãnh đạo Công an TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao nhiệm vụ tới nhà Hoàng để mời về trụ sở làm việc. Bởi trước đó, người dân trình báo nghi ngờ Hoàng đã trộm mai của 1 gia đình ở khu vực.

Công an tại hiện trường. Ảnh: Thiên Long.

Khi trung úy Nghĩa tới nơi, Hoàng không chấp hành mà lớn tiếng chửi bới. Sau đó, Hoàng dùng dao chém vào bụng trung uý công an thủng bụng. Người dân báo cho công an đưa trung uý đi cấp cứu ở bệnh viện Bà Rịa.

Riêng Hoàng gây án xong đã tẩu thoát. Do nghi ngờ Hoàng về nhà mẹ ruột nên lực lượng đã vận động người thân đưa Hoàng ra đầu thú. Tuy nhiên, mẹ ruột của Hoàng đã đứng ngay cửa nhà không cho bất cứ ai vào nhà của mình.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.