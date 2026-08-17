Nghi bị rơi 1,8 cây vàng khi ngã xe, hơn 20 người tìm chưa thấy: Lời kể của gia đình

Anh Hùng cho biết, thời điểm gặp nạn, anh để số vàng trong một túi nilon.

Mới đây mạng xã hội xôn xao bài đăng nhờ tìm giúp đỡ tìm tài sản bị rơi. Theo chia sẻ, vào khoảng 8h40, một nam thanh niên đi xe máy từ xã Hương Sơn về khu vực xã Sơn Giang (tỉnh Hà Tĩnh) thì không may bị tai nạn, bất tỉnh. Người đi đường đã giúp đưa nam thanh niên vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo bài đăng, vào thời điểm xảy tai nạn, nạn nhân có mang theo một túi đựng 3 sợi dây chuyền vàng và 2 lắc tay vàng. Sau khi gặp tai nạn, số tài sản trên có thể đã bị rơi mất. Gia đình đã quay lại khu vực nam thanh niên gặp nạn để tìm nhưng chưa thấy. Thông tin đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Được biết, nam thanh niên gặp tai nạn là anh Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, trú thôn 4, xã Sơn Giang). Ngày 17/8, bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi, mẹ anh Hùng) cho biết gia đình vẫn chưa tìm thấy số vàng nghi do con trai đánh rơi sau vụ tai nạn giao thông, theo thông tin trên Dân trí. Bà Hiền cho hay, số vàng trên là tài sản của một tiệm vàng ở xã Hương Sơn - nơi anh Hùng đang làm việc. Chủ tiệm giao số vàng cho nam thanh niên mang về nhà để đánh bóng.

Người thân của anh Hùng tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn. (Ảnh: Fanpage Dân Hương Sơn)

Người phụ nữ kể thêm, theo lời anh Hùng, khoảng 8h40 ngày 16/8, anh điều khiển xe máy trên quốc lộ 8C, khu vực xã Sơn Giang hướng về nhà. Khi đến đoạn đường vắng, anh Hùng gặp một xe đi ngược chiều nên đánh lái để tránh chiếc xe này khiến phương tiện lao vào vệ đường rồi rơi xuống khu vực gần một miệng cống.

Cú va chạm khiến anh Hùng bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu. Khi tỉnh lại, anh mới nhớ đến số vàng mang theo và báo cho mẹ. Anh Hùng nói rằng số vàng để trong một túi nilon nhưng giờ không thấy đâu. Hơn 20 người trong gia đình đã quay lại hiện trường, chia nhau tìm kiếm, cắt từng lớp cỏ, tìm cả dưới ruộng và trên đường nhưng không thấy số vàng. Chiếc điện thoại của anh Hùng trước đó được phát hiện rơi trên đường nhưng số vàng thì không thấy.

Khu vực xảy ra tai nạn khá vắng nhà dân và không có camera. Gia đình nghi khi anh Hùng gặp nạn, số vàng đã văng khỏi túi hoặc người đi đường nhặt được. Số vàng nghi đánh rơi tổng cộng khoảng 1,8 cây vàng tây, trị giá trên dưới 100 triệu đồng. Nếu không tìm được, gia đình bà Hiền phải đền bù một khoản tiền rất lớn trong khi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn.

Cũng trên Dân trí, Trưởng Công an xã Sơn Giang - Đại úy Nguyễn Hương Trung cho biết lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, làm việc với anh Hùng và người thân để hỗ trợ tìm kiếm tài sản.