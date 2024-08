Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Long (40 tuổi, ngụ ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về tội bức tử.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Long

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu tháng 4-2024, Công an huyện Thuận Nam nhận được tin báo chị K.L (20 tuổi, ngụ ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) treo cổ tự vẫn nghi bị bức tử. Nhận được tin báo, Công an huyện Thuận Nam đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Đỗ Văn Long đã có vợ, con nhưng vẫn quan hệ tình cảm với chị K.L. Long kiểm soát chị L, buộc chị L phải làm theo yêu cầu của Long. Đầu năm 2024, Long phát hiện chị L có quan hệ tình cảm với người khác nên nhiều lần đe dọa giết. Ngoài ra, Long còn tung clip riêng tư giữa Long và chị L, báo cho gia đình hai bên biết về mối quan hệ giữa hai người khiến chị L đã treo cổ tự vẫn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Long đã khai nhận về hành vi của mình. Vụ việc đang được Công an Thuận Nam củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.