Nghi án mâu thuẫn gia đình dẫn đến phóng hỏa ở TP.HCM, 3 người nhập viện trong tình trạng bỏng nặng

Minh Tuệ |

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra lúc 3h sáng 17/3 tại căn nhà thuộc ấp 6B, xã Vĩnh Lộc khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Ngày 17/3, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ ghi án mâu thuẫn gia đình, người đàn ông phóng hỏa khiến 3 người trong một gia đình bị thương.

Trước đó, hơn 3h cùng ngày, người dân sống tại hẻm thuộc ấp 68, xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) bất ngờ phát hiện lửa và khói bốc lên từ một căn nhà trong hẻm. Mọi người hô hoán, cùng nhau tìm cách phá cửa để dập lửa, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân bên trong thoát thân.

Nhận tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an TP.HCM cùng Công an xã Vĩnh Lộc đã ncó mặt tại hiện trường để khống chế hỏa hoạn. Qua xác minh, căn nhà trên là nơi ở của gia đình ông P.N.P (53 tuổi).

Hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông P. nằm trong nhà vệ sinh ở tầng trệt với nhiều vết bỏng ở hai tay và ngực. Diện tích cháy khoảng 3m2 trên tổng diện tích 60 m2 của căn nhà.

Theo các nhân chứng, trước khi vụ cháy xảy ra, ông P. và vợ là bà T.T.G. (51 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khi lửa bùng phát, bà G. cùng hai con trai (16 tuổi và 30 tuổi) đã kịp thời trèo qua cửa sổ, chạy ra ban công để thoát ra ngoài.

Vụ cháy nhà cũng làm bà G. bỏng tay, chân và bụng, người con trai 30 tuổi bỏng hai tay và chân trái. Cả 3 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

