Nghi án em rể ném mìn vào nhà anh vợ, 11 người nhập viện cấp cứu

Tối 18-2, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ nghi ném mìn vào nhà dân khiến 11 người bị thương, nhập viện cấp cứu.

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ khiến 11 người bị thương, nhập viện

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết) tại tổ dân phố Bắc Hải (phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn cũ) nay là phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi gia đình ông L.T.H. (ngụ tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn) đang ăn Tết, bất ngờ bị một người đàn ông tên Th. (ngụ gần nhà, là em rể lấy em gái ông H.) được cho là đã ném mìn vào nhà.

Sau tiếng nổ lớn, người dân địa phương chạy tới thì thấy nhiều người bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Theo hình ảnh từ hiện trường, ngôi nhà xảy ra vụ nổ có nhiều mảnh kính vỡ, nhiều khung sắt gãy đổ trước cửa nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, khoanh vùng hiện trường, báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên.

Hiện, vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.