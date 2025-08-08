Nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử ở TP.HCM: Danh tính các nạn nhân

Ngày 8/8, Công an TP.HCM cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM rằng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một phòng trọ trên đường NB4, phường Bình Dương, khiến hai người tử vong và một người bị thương nặng.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông T.T.H. (43 tuổi) và bà T.T.T.T. (40 tuổi), là vợ chồng. Người bị thương là chị T.T.B.N. (20 tuổi), con gái của hai người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tối 7-8, người dân xung quanh nghe tiếng la hét lớn phát ra từ phòng trọ nên vội chạy đến kiểm tra. Tại hiện trường, cả ba người đều bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng, hai vợ chồng đã tử vong; người con gái hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bên ngoài hiện trường vụ việc. Ảnh: báo NLĐ

Lời kể ban đầu của chị N. cho PV Zing News hay, cha mẹ đã ly thân, chị cùng mẹ dọn ra ngoài thuê trọ. Chiều cùng ngày, ông H. mang theo dao đến phòng trọ và xảy ra cãi vã với vợ. Trong lúc mâu thuẫn, ông H. dùng dao tấn công khiến vợ tử vong, con gái bị thương, rồi tự sát.

Ngay trong đêm, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương, đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.