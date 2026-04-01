Nghẹt thở 30 phút giải cứu người phụ nữ dắt 3 con nhỏ định nhảy cầu vượt cao tốc tự tử

Ngày 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Xuân Lộc của đơn vị kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định tự tử tại khu vực cầu vượt cao tốc Xuân Hiệp 1, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/4, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc có 1 người phụ nữ dắt theo 3 trẻ nhỏ đang có ý định nhảy cầu vượt cao tốc Xuân Hiệp 1 tự tử.

Nhận tin, Công an xã Xuân Lộc nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, người phụ nữ (khoảng 35-40 tuổi) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, đứng khóc và liên tục có ý định lao xuống đường.

Nhận định tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã kiên trì tiếp cận, vừa giữ khoảng cách an toàn; vừa điều động cán bộ công an xã nữ đến nơi nhẹ nhàng thuyết phục, trấn an tinh thần nạn nhân; đồng thời, bố trí lực lượng dưới chân cầu vượt đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Lúc này, người phụ nữ đang đu người ra phía ngoài thành cầu, nhận thấy người phụ nữ có thể nhảy xuống cầu bất cứ lúc nào, tổ công tác trong lúc vừa vận động, động viên đã nhanh chóng ôm lấy người phụ nữ để giữ lại. Sau khoảng 30 phút nỗ lực khuyên nhủ, người phụ nữ dần ổn định tâm lý và từ bỏ ý định dại dột.

Qua làm việc, Công an xác định người phụ nữ tên N.T.B.H., hiện cư trú ở xã Xuân Lộc. Bà H. cho biết, nguyên nhân dẫn đến ý định tự tử là do buồn chuyện gia đình.

Công an đã chủ động liên hệ gia đình để đưa bà H. về nhà. Tuy nhiên, do thời điểm đêm khuya, gia đình không có phương tiện đi lại nên không thể trực tiếp đến đón người nhà. Trước hoàn cảnh đó, Công an xã đã cử cán bộ đưa bà H. về với cho gia đình an toàn.

Sau đó, gia đình bà H. đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhân văn của Công an xã Xuân Lộc trong việc bảo vệ tính mạng, an toàn cho người dân, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, khéo léo trong xử lý các tình huống tại địa bàn cơ sở.