Nghẹn lòng đoạn clip mẹ nằm trên giường bệnh trao hồi môn cho con gái, qua đời sau đám cưới của con

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ nằm trên giường bệnh, trao hồi môn cho con gái ngày về nhà chồng đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Trong đoạn clip, người mẹ yếu ớt, ân cần trao chiếc kiềng vàng cho con gái, ôm hôn, âu yếm con. Người con gái cùng con rể ngồi bên mẹ. Trong khoảnh khắc đó, cả cô dâu và mẹ đều không kìm được những giọt nước mắt xúc động.

Được biết, cô dâu trong đoạn clip là Trần Thư (sống tại Cần Thơ). Thư vừa tổ chức hôn lễ cách đây ít ngày.

Trên Tri thức - Znews, Thư tâm sự mẹ của cô mắc bệnh ung thư, ốm nặng nhiều năm nay. Tâm nguyện của bà là được nhìn thấy con gái mặc áo cưới, yên bề gia thất thì mới yên tâm. Chính vì thế, Thư quyết định tổ chức đám cưới sớm để mẹ kịp chứng kiến ngày vui của mình vì cô biết thời gian của mẹ không còn nhiều. Thư mong mẹ an tâm khi nhìn con gái tìm được hạnh phúc cuộc đời.

Khoảnh khắc người mẹ nằm trên giường bệnh trao hồi môn cho con gái khiến bao người rơi nước mắt. (Ảnh: Cắt từ clip)

Vào ngày cưới con gái, sức khỏe của mẹ Thư rất yếu song bà vẫn cố gắng gượng để ngày trọng đại nhất cuộc đời con được diễn ra trọn vẹn.

Chỉ sau khi đám cưới diễn ra khoảng 3 ngày, sức khỏe của mẹ Thư suy giảm nhanh chóng rồi qua đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, người mẹ bày tỏ bà đã rất yên tâm về Thư, dặn dò con gái phải thật hạnh phúc, lo cho các em. Sau đó, mẹ ra đi mãi mãi trên vai Thư. Sự ra đi của mẹ khiến cô vô cùng đau xót.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thư được mẹ trao hồi môn trên giường bệnh đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem. Ai cũng bày tỏ xúc động, xót xa và gửi lời động viên Thư: "Thương quá, bạn hãy sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, như thế mẹ bạn ở nơi xa mới yên lòng"; "Đúng là tình mẹ bao la như biển trời, mẹ mãi mãi yêu chúng ta vô điều kiện. Cũng may tâm nguyện cuối đời của bác đã kịp hoàn thành. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc"; "Mình là người lạ mà xem clip khóc quá trời, thương 2 mẹ con";...