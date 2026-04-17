HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nghẹn lòng đoạn clip mẹ nằm trên giường bệnh trao hồi môn cho con gái, qua đời sau đám cưới của con

Lam Giang (Tổng hợp) |

Tâm nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay của mẹ là được nhìn thấy con gái mặc áo cưới, yên bề gia thất.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ nằm trên giường bệnh, trao hồi môn cho con gái ngày về nhà chồng đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Trong đoạn clip, người mẹ yếu ớt, ân cần trao chiếc kiềng vàng cho con gái, ôm hôn, âu yếm con. Người con gái cùng con rể ngồi bên mẹ. Trong khoảnh khắc đó, cả cô dâu và mẹ đều không kìm được những giọt nước mắt xúc động.

Được biết, cô dâu trong đoạn clip là Trần Thư (sống tại Cần Thơ). Thư vừa tổ chức hôn lễ cách đây ít ngày.

Trên Tri thức - Znews, Thư tâm sự mẹ của cô mắc bệnh ung thư, ốm nặng nhiều năm nay. Tâm nguyện của bà là được nhìn thấy con gái mặc áo cưới, yên bề gia thất thì mới yên tâm. Chính vì thế, Thư quyết định tổ chức đám cưới sớm để mẹ kịp chứng kiến ngày vui của mình vì cô biết thời gian của mẹ không còn nhiều. Thư mong mẹ an tâm khi nhìn con gái tìm được hạnh phúc cuộc đời.

Khoảnh khắc người mẹ nằm trên giường bệnh trao hồi môn cho con gái khiến bao người rơi nước mắt. (Ảnh: Cắt từ clip)

Vào ngày cưới con gái, sức khỏe của mẹ Thư rất yếu song bà vẫn cố gắng gượng để ngày trọng đại nhất cuộc đời con được diễn ra trọn vẹn.

Chỉ sau khi đám cưới diễn ra khoảng 3 ngày, sức khỏe của mẹ Thư suy giảm nhanh chóng rồi qua đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, người mẹ bày tỏ bà đã rất yên tâm về Thư, dặn dò con gái phải thật hạnh phúc, lo cho các em. Sau đó, mẹ ra đi mãi mãi trên vai Thư. Sự ra đi của mẹ khiến cô vô cùng đau xót. 

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thư được mẹ trao hồi môn trên giường bệnh đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem. Ai cũng bày tỏ xúc động, xót xa và gửi lời động viên Thư: "Thương quá, bạn hãy sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, như thế mẹ bạn ở nơi xa mới yên lòng"; "Đúng là tình mẹ bao la như biển trời, mẹ mãi mãi yêu chúng ta vô điều kiện. Cũng may tâm nguyện cuối đời của bác đã kịp hoàn thành. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc"; "Mình là người lạ mà xem clip khóc quá trời, thương 2 mẹ con";...

Tags

ung thư

con gái

mẹ

hồi môn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại