Cuối cùng, tôi vẫn không được các anh chị cho đứng vào hàng con chịu tang bố.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình phải chịu cảnh bố mất mà đến cả quyền được để tang bố cũng bị các anh chị tước đi. Đau đớn hơn, tôi biết mình có lỗi vì đã không thể ở bên bố những ngày cuối đời, nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà tôi không còn xứng đáng là con của ông?

Bố tôi bị bệnh nặng từ vài tháng trước. Khi nghe tin, tôi cũng muốn lập tức về quê chăm sóc bố, nhưng hoàn cảnh lúc đó thực sự rất khó khăn. Tôi làm nhân viên cho một công ty tư nhân, công việc vốn đã áp lực, nhân sự lại thiếu. Sếp từng nói thẳng rằng ai nghỉ dài ngày thì cứ xác định vị trí có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Tôi mới chuyển sang bộ phận này chưa lâu, còn đang trong thời gian phải chứng minh năng lực nên không dám xin nghỉ dài ngày.

Tôi đã gọi điện về nhà thường xuyên, hỏi thăm tình hình của bố, gửi tiền nhờ các anh chị mua thuốc men và thuê người chăm sóc. Có những hôm nghe giọng bố yếu ớt qua điện thoại, tôi chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để chạy về. Nhưng nghĩ đến khoản tiền nhà, tiền sinh hoạt, công việc đang có nguy cơ mất, tôi lại tự nhủ cố gắng thêm vài hôm nữa, đợi thu xếp ổn thỏa rồi về.

Ảnh minh họa

Thế nhưng bố không đợi được. Hôm tôi nhận tin ông mất, tôi gần như không đứng vững. Tôi lập tức xin nghỉ để về chịu tang, nhưng khi về đến nhà nhìn di ảnh bố, tôi bật khóc, cảm giác ân hận cứ dồn lên khiến tôi không thở nổi.

Điều tôi không ngờ là các anh chị lại tỏ thái độ lạnh lùng với mình. Họ trách tôi chỉ biết công việc, bố ốm nặng không về, đến lúc mất mới xuất hiện. Một người anh còn nói tôi không cần phải đứng trước linh cữu bố để giả vờ đau buồn. Chị gái thì bảo tôi đã không làm tròn bổn phận lúc bố còn sống thì đừng về tỏ vẻ hiếu thảo lúc ông qua đời.

Tôi đau đớn nhưng không biết giải thích thế nào. Tôi không phủ nhận mình đã sai khi quá chần chừ, nhưng tôi cũng có những gánh nặng riêng. Tôi đi làm không phải vì ham tiền hay vô tâm với bố. Tôi còn gia đình nhỏ, còn những khoản phải lo và một công việc mà nếu mất đi, chưa chắc đã tìm lại được.

Cuối cùng, tôi vẫn không được các anh chị cho đứng vào hàng con chịu tang bố. Tôi chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn di ảnh ông, trong lòng đầy những lời chưa kịp nói. Tôi biết tiền bạc có thể kiếm lại, công việc có thể tìm nơi khác, nhưng bố thì không. Chỉ có điều, đến tận lúc ông nằm xuống, tôi vẫn không có cơ hội được ở bên cạnh, và giờ đây ngay cả cơ hội tiễn biệt ông một cách trọn vẹn cũng trở thành điều xa xỉ.