Nghe TikToker Việt review đi Xanh SM tại Indonesia: Rẻ hơn các dịch vụ xe khác

Mới đây, một TikToker người Việt có tài khoản @Naiverosie đã đăng tải video chia sẻ về chuyến đi Jarkata Indonesia của mình và cho biết trong những ngày tại đây, cô đều di chuyển bằng Xanh SM.

Cụ thể, nữ TikTok ban đầu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc ô tô điện mang màu sắc quen thuộc của Xanh SM phía bên kia đường. Cô đã hào hứng giới thiệu về dịch vụ của Xanh SM tại Indonesia cũng tương đồng như cách "book xe" cơ bản của hãng này tại Việt Nam. Đáng chú ý, cô cho biết giá cước của Xanh SM tại đây rẻ hơn so với các dịch vụ xe khác.

Nữ TikToker khá bất ngờ khi thấy Xanh SM tại Indonesia

Cô cho biết giá cước của Xanh SM rẻ hơn các dịch vụ xe khác

Việc sử dụng dịch vụ của Xanh SM tại Indonesia cũng tương tự như ở Việt Nam

Dù vậy, do là Xanh SM là thương hiệu xâm nhập thị trường sau nên số lượng người sử dụng dịch vụ của hãng chưa thể so sánh với các đối thủ phát triển sớm hơn.

Chính thức ra mắt thị trường Indonesia vào tháng 12/2024, Xanh SM dần trở thành một lựa chọn di chuyển tiện lợi cho người dân xứ vạn đảo. Đây là quốc gia thứ ba có hiện diện của Xanh SM sau Việt Nam và Lào. 2 mẫu xe tại đây là VF e34 và VF 5 do VinFast sản xuất. Hãng xe này cũng không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý và giới thiệu các chính sách bán hàng hấp dẫn, đồng thời động thổ nhà máy lắp ráp tại Subang, Tây Java trong nỗ lực kiện toàn năng lực sản xuất trên toàn cầu.

Với việc mang đến những giải pháp di chuyển thông minh và thân thiện môi trường, Xanh SM khẳng định quyết tâm chinh phục một trong những thị trường gọi xe tiềm năng hàng đầu Đông Nam Á và thúc đẩy công cuộc chuyển đổi xanh trên toàn cầu.