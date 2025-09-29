“Nghe tiếng như máy bay lao thẳng xuống nhà” - người dân Ninh Bình bàng hoàng kể lại khoảnh khắc trong cơn giông lốc

Tại xã Quỹ Nhất (huyện Kim Sơn), nhiều hộ dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc thiên tai ập đến.

Chị T. Lý kể lại: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến gió to như vậy. Nhà bay cả hai bộ cửa, cửa ngõ và cửa sổ. Khoảng 5 giờ kém có lốc xoáy, tôi vừa chạy ra đóng cửa quay lại thì nghe tiếng đổ rầm, cửa giả cũng bay hết.”

Cảnh tượng kinh hoàng còn được nhiều người dân khác mô tả. Ông Phạm Long cho biết: “Nó như bom nổ, tiếng gió rít mạnh lắm. Tôi đang xem tivi, nghe tiếng nổ còn tưởng chập điện.”

Cô Phạm T. Thúc cũng không khỏi rùng mình nhớ lại: “Ban đầu chỉ mưa bình thường, nhưng sau thấy mất điện ghê lắm, nghe tiếng tôn bay khắp nơi.”

Một người dân khác mô tả: “Tiếng ù ù như máy bay lao thẳng xuống nhà. Mọi người chạy ra thấy mái tôn bay mới vội chạy ngược vào.”

Anh N.V. Tiến - người dân địa phương - vẫn chưa hết run rẩy: “Làm rể ở đây lâu rồi nhưng lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy. Đang nằm trên giường, cửa kính đập một cái, may ôm lấy con nhảy xuống nên thoát.”

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, tính đến trưa 29/9, tỉnh này ghi nhận ít nhất 9 trường hợp tử vong và 18 người bị thương. Con số này nâng tổng thiệt hại do bão Bualoi trên cả nước lên 11 người tử vong, 20 người bị thương. Ngoài ra, Ninh Bình hiện còn 4 người mất tích và 17 người chưa thể liên lạc được.

Dù không nằm trong tâm bão, Ninh Bình đang là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người khi dông lốc tàn phá dữ dội.

Thiệt hại vật chất cũng rất lớn: 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà bị hư hỏng và tốc mái, 5 điểm trường bị ảnh hưởng. Trạm y tế xã Hải Hưng bị rơi cửa sổ, gãy một bên cổng; 53 cột điện gãy đổ; nhiều đường dây điện bị đứt; một trạm biến áp tại phường Hoa Lư bị cháy, cùng nhiều biển quảng cáo đổ sập.

Hiện lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ khắc phục hậu quả, đồng thời bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân có nhà cửa bị sập.

Cơn lốc xoáy bất ngờ trong đêm đã để lại những mất mát quá lớn, biến nhiều gia đình ở Ninh Bình rơi vào cảnh tang thương.