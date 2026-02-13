Nghệ sĩ Việt được hơn 70 đơn vị giáo dục mời giao lưu: Là nhân vật truyền cảm hứng, nhận loạt giấy khen từ Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Bộ Công an

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khép lại năm 2025 với loạt dấu ấn chuyên môn và xã hội đáng chú ý, mở rộng vai trò từ một tác giả hit sang hình ảnh nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng. Theo thông tin tổng hợp từ các nền tảng và đơn vị tổ chức, anh là nghệ sĩ được hơn 70 trường học, đơn vị giáo dục trên cả nước mời giao lưu trong năm qua.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khép lại năm 2025 với loạt dấu ấn chuyên môn và xã hội đáng chú ý (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 1983 tại TP.HCM, Nguyễn Văn Chung được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc như Chiếc khăn gió ấm , Nhật ký của mẹ , Vầng trăng khóc , Mùa đông không lạnh … Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục là nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam với hơn 300 bài hát. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, năm 2025 đánh dấu giai đoạn sôi nổi trở lại của anh ở cả mảng sáng tác lẫn hoạt động cộng đồng.

Trong năm qua, Nguyễn Văn Chung ghi nhận con số giao lưu truyền cảm hứng tại hơn 70 trường học, đơn vị giáo dục trên cả nước. Các buổi gặp gỡ tập trung vào chủ đề học tập, định hướng lối sống tích cực và chia sẻ kinh nghiệm làm nghề. Song song đó, anh công bố hơn 10 sáng tác mới về quê hương, đất nước theo hướng truyền động lực, mở rộng đề tài từ tình ca và thiếu nhi sang những ca khúc mang màu sắc cổ vũ tinh thần cộng đồng.

Trong năm qua, Nguyễn Văn Chung ghi nhận con số giao lưu truyền cảm hứng tại hơn 70 trường học, đơn vị giáo dục trên cả nước (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình tạo hiệu ứng mạnh trên không gian mạng, đóng góp vào tổng thành tích hơn 10 tỷ lượt xem trên các nền tảng video ngắn. Bài hát được sử dụng rộng rãi trong nhiều chương trình, sự kiện và nội dung sáng tạo trực tuyến, giúp tên tuổi Nguyễn Văn Chung duy trì độ phủ sóng cao trong năm 2025.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, anh nhận nhiều hình thức ghi nhận từ các cơ quan và tổ chức. Trong đó có bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM; thư cảm ơn từ Bộ Công an – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; thư cảm ơn từ Công an TP.HCM và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; thư cảm ơn từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ở lĩnh vực giải thưởng đại chúng, Nguyễn Văn Chung được vinh danh tại nhiều giải thưởng. Tại Gala WeChoice Awards 2025 diễn ra tối 7/2/2026, Nguyễn Văn Chung đã được vinh danh trong top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn.

Tại Gala WeChoice Awards 2025 diễn ra tối 7/2/2026, Nguyễn Văn Chung đã được vinh danh trong top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn (Ảnh: FBNV)

Ngoài thành tựu nghề nghiệp, năm 2025 cũng ghi nhận những cột mốc cá nhân của nhạc sĩ. Anh cho biết đã hoàn thành mục tiêu trả hết nợ và mua căn hộ tặng cha. Ở tuổi 42, Nguyễn Văn Chung thi đậu và theo học hệ chính quy tại Nhạc viện TP.HCM nhằm bổ sung nền tảng chuyên môn sau nhiều năm làm nghề.

Từ các con số về sáng tác, lượt xem đến tần suất xuất hiện tại trường học và hệ thống giải thưởng, năm 2025 đánh dấu giai đoạn hoạt động nổi bật của Nguyễn Văn Chung. Hình ảnh một nhạc sĩ gắn với giáo dục, sáng tác chủ đề quê hương – đất nước và các chương trình cộng đồng giúp anh duy trì sự quan tâm rộng rãi trên các nền tảng tìm kiếm trong năm qua.