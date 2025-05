Nghệ sĩ trống và nhà sản xuất âm nhạc thiệt mạng trong vụ máy bay lao vào khu dân cư

Ngày 22/5, Billboard đưa tin Daniel Williams , cựu tay trống của ban nhạc The Devil Wears Prada, qua đời ở tuổi 39 vào sáng 22/5 (giờ địa phương) trong vụ rơi máy bay thảm khốc ở San Diego, California, Mỹ. Vụ tai nạn cũng khiến nhà sản xuất âm nhạc kiêm đồng sáng lập công ty Sound Talent Group, Dave Shapiro, thiệt mạng ở tuổi 42.

Daniel Williams là một trong 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay rạng sáng 22/5. Ảnh: Getty Images.

Theo AP News , chiếc máy bay tư nhân Cessna 550 gặp nạn khi đang tiếp cận sân bay Montgomery-Gibbs Executive ở San Diego vào rạng sáng 22/5. Dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay cất cánh từ sân bay Teterboro (gần thành phố New York) vào đêm muộn 21/5.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông tin máy bay lao qua đường dây điện.

Hậu quả, máy bay rơi xuống khu dân cư Murphy Canyon, gây ra vụ cháy lớn và thiệt hại nghiêm trọng. Tất cả 6 người trên máy bay đều thiệt mạng. Ngoài Shapiro, hai nạn nhân khác làm việc cho Sound Talent Group.

Vụ tai nạn không chỉ cướp đi sinh mạng của những người trên máy bay, mà còn gây thiệt hại lớn cho khu dân cư: ít nhất 10 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 100 người phải sơ tán và 8 người trên mặt đất bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Ảnh: Getty Images/AP.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chuyến bay được cho là do Shapiro điều khiển. Ông có bằng phi công chuyên nghiệp và làm cả nghề huấn luyện viên bay bên cạnh công việc chính là âm nhạc. Ông là người sáng lập Velocity Aviation, công ty cung cấp dịch vụ đào tạo phi công.

Trước khi máy bay cất cánh, tay trống Williams một số bức ảnh lên Instagram, khoe cảnh lên máy bay cùng Shapiro và ngồi trong buồng lái.

The Devil Wears Prada xác nhận tin tức về cái chết của Williams trên trang Instagram chính thức của nhóm.

Nhóm chia sẻ những bức ảnh cũ của Williams, có cả khoảnh khắc chụp chung với Shapiro, kèm dòng nhắn gửi: “Không nói nên lời. Chúng tôi nợ anh mọi thứ. Mãi yêu anh”.

The Devil Wears Prada là ban nhạc metal Cơ đốc giáo (thể loại nhạc rock), thành lập vào năm 2005 tại Dayton, Ohio. Williams rời nhóm vào năm 2016 và trở thành kỹ sư phần mềm.

Đáng chú ý, Daniel Williams từng sống sót sau vụ xả súng hàng loạt tại Dayton, Ohio vào năm 2019. Anh từng chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng với báo chí và kêu gọi kiểm soát súng đạn.

Daniel Williams khoe được làm "phó phi công" trước khi máy bay rơi. Ảnh: IG.

Trong tuyên bố đưa ra sau vụ tai nạn, người phát ngôn của Tổ chức Tài năng Độc lập Quốc gia (NITO) bình luận: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Dave Shapiro và hai đồng nghiệp của ông qua đời. Dave là người có tầm nhìn xa trong ngành công nghiệp âm nhạc, kiêm đồng sáng lập Sound Talent Group. Niềm đam mê, sự tận tụy và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của ông dành cho các nghệ sĩ đã định hình sự nghiệp của vô số tài năng, cũng giúp nâng cao trải nghiệm âm nhạc trực tiếp cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Là thành viên sáng lập của NIT0, Dave đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và tài trợ ban đầu cho tổ chức. Anh ấy hỗ trợ vô số đồng nghiệp của chúng tôi vượt qua thành công quãng thời gian phong tỏa do đại dịch. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Dave. Đây là mất mát to lớn đối với cộng đồng của chúng ta”.

Shapiro thành lập Sound Talent Group vào năm 2018 cùng Tim Borror và Matt Andersen. Ông từng làm việc với nhiều ngôi sao âm nhạc nổi tiếng nước Mỹ, có thể kể đến Sum 41, Eve 6, Pierce the Veil, I Prevail, Set it Off, Silverstein, Parkway Drive và Story of the Year.

Shapiro cũng quản lý hãng thu âm Velocity Records, với các nghệ sĩ như Thursday và Craig Owens.