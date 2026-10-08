Nghệ sĩ Trang Bùi gửi trọn tình yêu 20 năm gắn bó với Hà Nội vào "Sông Hồng nỗi nhớ"

Ngày 8/10/2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chính thức phát hành ca khúc "Sông Hồng nỗi nhớ" trên các nền tảng âm nhạc số. Ca khúc do nghệ sĩ Trang Bùi thể hiện.

"Sông Hồng nỗi nhớ" là ca khúc thứ 10 nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết về Hà Nội. Trước đó, anh có nhiều sáng tác như "Hà Nội cũ", "Cà phê phố", "Trà đá vỉa hè", "Xích lô đón dâu", "Hoa thanh xuân", "Thu trả cho đời"...

Trong tác phẩm mới, hình ảnh sông Hồng hiện lên với những ẩn dụ thơ mộng như “Vai nhỏ oằn gánh cả buổi chiều rơi”, “Phù sa anh đậu bến em”... Tác phẩm tạo nên sự giao thoa tự nhiên giữa ngôn ngữ địa lý và ngôn ngữ tâm hồn. Điểm tựa cảm xúc của bài hát khép lại bằng một câu hỏi mở đầy dư âm: “Biết bao giờ trở lại, sông đã cạn đâu anh”, giữ người nghe ở khoảng giữa của hy vọng và sự chờ đợi sâu đắm.

Trang Bùi được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chọn thể hiện "Sông Hồng nỗi nhớ".

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: "Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức, và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), tôi muốn gửi gắm một nốt trầm tri ân qua ca khúc "Sông Hồng nỗi nhớ", tác phẩm thứ 10 tôi viết về mảnh đất này".

Với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, sông Hồng không chỉ là bối cảnh địa lý hay một dòng chảy thiên nhiên đơn thuần. Nó là hiện thân của thời gian, của ký ức và của chính tình yêu. Khi viết ca khúc này, nhạc sĩ không đi thẳng từ tình yêu lứa đôi đến sự chia xa, mà để nỗi nhớ tự tìm đường trở về với những hình ảnh thương yêu, như bóng dáng người mẹ, tay chèo người cha, bãi nắng tuổi thơ và chốn neo đậu tinh thần qua bao biến thiên. Ca từ đưa người nghe đi qua hành trình tâm tưởng: Từ nỗi đau tổn thương trong tình yêu tìm về chốn an yên nguyên sơ của cha mẹ, tuổi thơ, rồi hòa quyện nỗi nhớ cá nhân vào dòng chảy phù sa bền bỉ của quê hương.

"Sông Hồng nỗi nhớ" do nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) thể hiện, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng biên tập âm nhạc. Nghệ sĩ Trang Bùi, hiện là soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Đây cũng là lần đầu cô hát một sáng tác của Nguyễn Thành Trung.

Nữ nghệ sĩ cho biết, tuy ca từ của nhạc sĩ có những nét trúc trắc độc đáo nhưng nhờ nền tảng thanh nhạc cổ điển bài bản, cô cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và giàu hình tượng trong từng lời ca.

Nghệ sĩ Trang Bùi, hiện là soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Trang Bùi bộc bạch: "20 năm sống, học tập và làm nghệ thuật ở Hà Nội, khi hát về sông Hồng tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Có người nói hát ca khúc mới sẽ khá là áp lực, nhưng tôi lại không thấy bị áp lực, ngược lại cảm thấy rất thú vị khi được là người hát đầu tiên ca khúc này. Tôi không phải bắt chước ai, được chủ động và thoải mái sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc.

Gắn bó với sân khấu Opera lộng lẫy, tôi vẫn luôn yêu thích những ca khúc trữ tình giàu hình ảnh như thế này. Việc mang tiếng hát cổ điển hòa vào các ca khúc trữ tình là cách mà tôi mong muốn kéo gần khoảng cách, giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp chân thực của thanh nhạc".

Theo nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, sự đồng điệu của Trang Bùi, nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy và NSƯT Hoàng Tùng góp phần hoàn thiện màu sắc của ca khúc.

"Tôi rất trân trọng sự đồng điệu của nghệ sĩ Opera Trang Bùi, nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy và NSƯT Hoàng Tùng biên tập âm nhạc. Kỹ thuật thanh nhạc tinh tế cùng bản phối đầy không gian đã giúp bài hát không chỉ dừng lại ở lời kể, mà thực sự cất tiếng nói cho những ẩn ức sâu lắng nhất trong lòng người nghe", anh cho hay.

Đảm nhận biên tập âm nhạc, NSƯT Hoàng Tùng nhận xét "Sông Hồng nỗi nhớ" có cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Theo anh, sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Nguyễn Thành Trung và giọng hát Opera của Trang Bùi tạo nên sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc.