Nghệ sĩ Tấn Beo xúc động, rơi nước mắt trong ngày cưới con trai

Gia đình nghệ sĩ Tấn Beo trong ngày vui của con trai ông

Tối 24-12, đám cưới của con trai nghệ sĩ hài Tấn Beo đã diễn ra ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng ở TP HCM, quy tụ đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Giữa không khí hân hoan của ngày trọng đại, hình ảnh người cha giàu tình cảm – nghệ sĩ Tấn Beo - khiến nhiều người không khỏi xúc động. Xuất hiện trong tiệc cưới, NS Tấn Beo phải di chuyển bằng xe lăn.

Ông được người thân chăm sóc, dìu đỡ trong suốt thời gian chụp ảnh cùng khách mời. NS hài Dũng Nhí có tham dự tiệc cưới cho biết: "Nhìn thấy anh Ba (tên thường gọi của các diễn viên hài đàn em dành cho NS Tấn Beo – PV) khỏe, chúng tôi vui lắm, càng xúc động hơn khi anh đến tham dự ngày cưới của con".

Dù sức khỏe còn hạn chế, nam nghệ sĩ vẫn cố gắng có mặt trọn vẹn để chúc phúc cho con trai trong khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời.

Nghệ sĩ Tấn Beo và vợ trong ngày cưới của con trai

Ở phần nghi lễ, khi được gia đình dìu lên sân khấu để đại diện nhà trai ra mắt quan khách, NS Tấn Beo đã không kìm được nước mắt. Ông liên tục cúi đầu, giây phút nghẹn ngào ấy khiến cả khán phòng lặng đi.

Không chỉ người cha xúc động, con trai của Tấn Beo cũng rưng rưng khi chứng kiến hình ảnh ba mình yếu đi về thể chất nhưng vẫn trọn vẹn tình thương và trách nhiệm. Khoảnh khắc ấy không chỉ là nước mắt của niềm vui dựng vợ - gả chồng, mà còn là sự dồn nén của bao thăng trầm cuộc đời, của một người nghệ sĩ từng mang tiếng cười đến cho công chúng, nay lặng lẽ bày tỏ tình yêu thương sâu nặng dành cho gia đình.

Niềm vui của nghệ sĩ Tấn Beo trong ngày cưới của con trai

Theo chia sẻ từ người thân, sau thời gian điều trị bệnh, sức khỏe tinh thần của NS Tấn Beo đã ổn định hơn. Hiện ông vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị, với sự chăm sóc sát sao của gia đình. Sự xuất hiện của ông trong ngày cưới con trai không chỉ là niềm hạnh phúc riêng của gia đình, mà còn là niềm an ủi lớn đối với những người yêu mến nam danh hài.

Giữa ánh đèn rực rỡ và những lời chúc phúc, hình ảnh nghệ sĩ Tấn Beo lặng lẽ rơi nước mắt trên sân khấu trở thành một dấu lặng rất đẹp – nơi tình cha con được bộc lộ chân thành, giản dị nhưng chạm đến trái tim của tất cả những ai chứng kiến.

"Với bạn đọc, khán giả đã từng bầu chọn giải Mai Vàng cho nghệ sĩ Tấn Beo, đều ghi nhớ những tiết mục hài mà nghệ sĩ đã thể hiện trên sân khấu. Tôi chúc mừng ngày hạnh phúc của gia đình nghệ sĩ Tấn Beo" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.