Nghệ sĩ Quang Minh, diễn viên Lâm Thanh Nhã lần đầu catwalk cùng dàn mẫu nhí

Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam (Destination runway fashion week) là chương trình thời trang lớn được siêu mẫu Xuân Lan tổ chức thành công qua nhiều năm. Mùa thứ 6 sẽ diễn ra trong 2 ngày 13/4 và 14/4 tại một resort ở Đà Nẵng với chủ đề "The children of the sun - Những đứa con của mặt trời".



Chia sẻ về chủ đề lần này, siêu mẫu Xuân Lan cho biết: "Mùa hè là thời tiết lý tưởng, vô cùng đẹp để tổ chức tuần lễ thời trang dành cho trẻ em, bãi biển xinh đẹp của Đà Nẵng là nơi mà chúng tôi chọn lựa để thực hiện show thời trang lần này.



Những đứa con của mặt trời cũng là một chủ đề khá đặc biệt, chúng tôi mong muốn mang đến một sàn diễn ghi đậm dấu ấn thời trang cùng những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng đến với cộng đồng".

Bắt đầu từ mùa thứ 5, Destination runway fashion week không chỉ có những thương hiệu thời trang trẻ em lớn tham gia mà còn mang đến những bộ sưu tập đến từ những NTK trẻ. Đặc biệt, dấu ân GenZ là một trong những điểm nổi bật trong mùa thứ 6 này.

Cảm hứng của chủ đề "The children of the sun - Những đứa con của mặt trời" được lấy từ tia nắng rực rỡ của mặt trời trên biển. Hơn 300 người mẫu nhí và teen sẽ cùng nhau tỏa sáng trên sàn catwalk, trình diễn những bộ sưu tập thời trang độc đáo và ấn tượng.

Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện này, ê-kíp đã làm việc chăm chỉ suốt 3 tháng. Các người mẫu nhí, mẫu teen vẫn đang chăm chỉ luyện tập để có những màn trình diễn chuyên nghiệp, chỉn chủ đến với khán giả.

Ngoài 300 mẫu nhí, mẫu teen, sự kiện thời trang này còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và người mẫu chuyên nghiệp.

Nhiều học trò của Xuân Lan cũng góp mặt trong sự kiện thời trang lần này như: RuBy Ngọc Diệp, Trúc Hà, Jessica Thạch, Alice Bùi Trâm Anh, Trịnh Minh Anh, Quỳnh Trang, Kim Gia Hân, Đại Phong, Tuấn Khải, MC Tuấn Kiệt, Thu Quyên, Nhật Lâm, Minh Triết, Hoàng Long T-B,…

Ngoài dàn mẫu nhí, mẫu teen hùng hậu, Destination runway fashion week 2024 còn có sự tham gia của một số nghệ sĩ như Quang Minh, Lâm Thanh Nhã và dàn mẫu chuyên nghiệp như: Xuân Lan, Nguyễn Hợp, Hóa Trần, Trần Lê Vĩnh Đam...