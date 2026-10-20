Nghệ sĩ Mỹ Dung sáng lập cuộc thi quốc tế tại Việt Nam: "Có những lúc tôi thấy trái tim mình như tan chảy"

"Dưới ánh đèn sân khấu, có những lúc tôi cảm thấy trái tim mình như tan chảy khi nhìn các em nhỏ hòa mình cùng dàn nhạc...", nghệ sĩ Mỹ Dung chia sẻ.

Nghệ sĩ Mỹ Dung bắt đầu học piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2000. Trong quá trình đào tạo, cô lần lượt được hướng dẫn bởi các giảng viên Nguyễn Thị Lan, nguyên Chủ nhiệm Khoa Piano Trần Thị Thục Anh và GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Năm 2016, cô tốt nghiệp chuyên ngành Piano với điểm số cao nhất, sau hành trình học tập kéo dài 18 năm, từ những năm đầu đào tạo chuyên nghiệp đến bậc thạc sĩ.

Nghệ sĩ Mỹ Dung.

Hiện Mỹ Dung là giảng viên chuyên ngành Piano tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh giảng dạy và biểu diễn, cô tham gia nhiều hoạt động giao lưu âm nhạc quốc tế, đảm nhiệm vai trò giám khảo, dẫn đoàn thí sinh Việt Nam dự thi ở nước ngoài và làm đại diện kết nối cho các cuộc thi quốc tế tại Việt Nam.

Trong số đó có Fujairah Piano International Competition tại UAE, TSP International Arts Competition tại Trung Quốc cùng một cuộc thi piano quốc tế tại Hong Kong. Cô cũng từng là Trưởng đoàn Việt Nam, giám khảo piano tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP lần thứ 8 ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Quá trình tham gia các sân chơi quốc tế giúp Mỹ Dung có cơ hội quan sát cách những cuộc thi âm nhạc ở nhiều quốc gia được tổ chức và vận hành. Theo cô, Việt Nam có đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, nghệ sĩ có chuyên môn và nhiều tài năng trẻ. Tuy nhiên, để tăng cường giao lưu quốc tế, cần xây dựng thêm những sân chơi chuyên nghiệp, có khả năng thu hút thí sinh và nghệ sĩ từ nhiều quốc gia.

Nữ nghệ sĩ có 18 năm học đàn piano trước khi trở thành giảng viên.

“Điều tôi nghĩ nhiều nhất là tại sao chúng ta luôn phải đưa học sinh ra nước ngoài thi trong khi Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nơi để các thí sinh quốc tế tìm đến”, Mỹ Dung chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, cô sáng lập và tổ chức Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Crescendo International Music Festival & Competition. Sau ba năm, chương trình thu hút gần 1.400 lượt đăng ký trong nước và hơn 70 thí sinh quốc tế đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Áo, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Brunei, Ấn Độ và Hong Kong.

Crescendo cũng triển khai vòng loại tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Brunei, Hàn Quốc, Nhật Bản và Áo. Việc mở rộng hoạt động ra ngoài Việt Nam giúp chương trình tiếp cận thí sinh quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu cho người học nhạc trong nước.

Với Mỹ Dung, một cuộc thi âm nhạc không nên chỉ dừng lại ở việc trao giải. Bên cạnh phần thi, Crescendo được xây dựng với nhiều hoạt động như biểu diễn, lớp học chuyên sâu (masterclass), giao lưu với nghệ sĩ và nhà giáo quốc tế, cũng như cơ hội trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng.

Đây là trải nghiệm mà cô cho rằng không phải học sinh, sinh viên nào cũng dễ dàng có được trong quá trình học nhạc. Một buổi biểu diễn cùng dàn nhạc đòi hỏi kinh phí, thời gian tập luyện và sự phối hợp của nhạc trưởng, các nhạc công cùng nhiều bộ phận chuyên môn.

Vì vậy, Mỹ Dung đưa hoạt động biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng trở thành một trong những điểm nhấn của Crescendo. Các thí sinh có cơ hội làm việc với nhạc trưởng trong nước và quốc tế, tập luyện cùng nhạc công chuyên nghiệp và trực tiếp trải nghiệm việc phối hợp giữa tiếng đàn cá nhân với âm thanh của cả dàn nhạc. Trong số những người tham gia có cả các em nhỏ mới 4-6 tuổi.

“Dưới ánh đèn sân khấu, có những lúc tôi cảm thấy trái tim mình như tan chảy khi nhìn các em nhỏ hòa mình cùng dàn nhạc. Những gương mặt rất dễ thương, trong trẻo ấy khiến tôi nghĩ rằng phía trước là cả một tương lai rất dài của các em và của nghệ thuật nước nhà”, cô nói.

Đằng sau các cuộc thi quốc tế là khối lượng công việc lớn, từ điều phối lịch thi, lịch tập, nghệ sĩ, giám khảo, thí sinh đến các vấn đề về tác phẩm, dàn nhạc, visa và đón tiếp khách quốc tế. Mỹ Dung kể có những giai đoạn cô chỉ ngủ khoảng ba tiếng mỗi ngày, liên tục di chuyển giữa TP.HCM, Hà Nội và các địa phương để kịp tiến độ chương trình.

Dù vậy, điều cô hướng đến không chỉ là số lượng thí sinh hay quy mô mỗi mùa tổ chức, mà còn là cơ hội phát triển dành cho người trẻ. Trong những năm tới, Mỹ Dung mong muốn kết nối thêm với các nghệ sĩ Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài, qua đó tận dụng nguồn lực chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế để phát triển cộng đồng nghệ thuật trong nước.

“Tôi mong muốn được kết nối với nhiều bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài. Mỗi người có một chuyên môn, một trải nghiệm và những mối quan hệ khác nhau. Nếu chúng ta có thể kết nối những nguồn lực ấy lại với nhau, tôi nghĩ mình sẽ không chỉ tạo ra một vài chương trình hay một vài cuộc thi, mà có thể cùng nhau xây dựng một cộng đồng nghệ thuật vững mạnh hơn ngay tại Việt Nam”, cô chia sẻ.

Ngoài nghệ thuật, Mỹ Dung còn sáng lập chương trình hòa nhạc thiện nguyện “Viết tiếp ước mơ”.

Ngoài hoạt động chuyên môn, Mỹ Dung còn sáng lập chương trình hòa nhạc thiện nguyện “Viết tiếp ước mơ”, bắt đầu từ một lần cô tham gia hoạt động tại Bệnh viện Nhi Trung ương khoảng năm năm trước. Chương trình đầu tiên mang tên “Hòa nhạc mùa xuân”, do cô cùng các học trò thực hiện, đã dành khoảng 15 triệu đồng hỗ trợ viện phí cho ba bệnh nhi sau ghép gan.

Qua các năm, chương trình tiếp tục được tổ chức với những chủ đề khác nhau. Mỹ Dung đặt nguyên tắc không thu phí tổ chức, không thuê địa điểm, không trả cát-xê nghệ sĩ, không bán vé; các khoản đóng góp của khán giả được chuyển đến bệnh viện thông qua phòng công tác xã hội để hỗ trợ những trường hợp khó khăn.

Năm 2026, chương trình dự kiến trở lại ngày 29/12 tại Nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội với chủ đề “Những ô cửa sổ”. Đây là hoạt động bên cạnh công việc giảng dạy, biểu diễn và tổ chức các sân chơi âm nhạc quốc tế mà Mỹ Dung đang theo đuổi.