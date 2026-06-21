HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn đột quỵ, qua đời ở tuổi 53

Ngọc Ánh
|

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn - gương mặt quen thuộc trong làng nhạc rock tại Hà Nội - qua đời hôm 20/6 vì đột quỵ.

Theo thông tin từ gia đình, rocker Lê Anh Tuấn - còn được gọi với tên thân mật trong giới nghệ sĩ là Tuấn Evil, Tuấn Polygon - đã qua đời lúc 10h40 sáng 20/6, hưởng thọ 53 tuổi.

Lễ viếng tổ chức lúc 7h sáng 25/6 tại Nhà tang lễ thành phố (Phùng Hưng, Hà Nội). Gia đình cho biết không nhận phúng điếu.

Rocker Lê Anh Tuấn qua đời hôm 20/6.

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1974, được coi là biểu tượng của nhạc rock và nhạc sống nói chung ở Hà Nội. Năm 2010, anh sáng lập phòng trà Polygon Musik - tụ điểm của nhạc rock Hà thành với các đêm diễn của Microwave, Bức tường, Ngũ cung, Re-cycle.

Plygon Musik từng đóng cửa, sau đó "hồi sinh" tại Complex 01 (Tây Sơn, Hà Nội) và duy trì hoạt động đến hiện tại. Anh Lê Anh Tuấn còn là người vẽ bìa album Ngày khác cho nhóm Bức tường và bìa album phòng thu đầu tiên của nhóm BuratinoX.

Trước sự ra đi của anh Lê Anh Tuấn, đại diện nhóm Bức tường nói lời tiễn biệt: "Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người xung quanh. Những tình cảm anh dành cho Bức Tường, cho rock Việt sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi và những người đã từng biết anh".

Kỷ niệm của nam nghệ sĩ cùng nhóm Bức tường.

Ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết nghệ sĩ Anh Tuấn mất vì đột quỵ. "Anh Tuấn Plygon mất rồi, khi tôi còn chưa quay lại làm show nào với anh sau mini show Bộ đội năm ngoái. Vô thường thế là cùng", nữ nghệ sĩ xót xa.

Ca sĩ Giang Trang cũng bày tỏ sự biết ơn khi đàn anh đã có mặt, "cháy" hết mình cùng cô những đêm biểu diễn nhạc rock đầu tiên. Anh cũng động viên nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, chăm chỉ tổ chức các đêm diễn.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại