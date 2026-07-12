Nghệ sĩ Hoài Linh rời Việt Nam về Mỹ

Nghệ sĩ Hoài Linh vừa trở về Mỹ để tham dự lễ cưới của người thân trong gia đình. Hình ảnh nam nghệ sĩ xuất hiện trong không khí đoàn viên hiếm hoi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Theo chia sẻ của ca sĩ Dương Triệu Vũ, lễ cưới được tổ chức tại Mỹ với sự góp mặt của nhiều thành viên trong gia đình. NSUT Hoài Linh có mặt để chung vui cùng cô dâu, chú rể, đồng thời gửi lời chúc phúc thay cho những người thân ở Việt Nam không thể tham dự.

"Chúc mừng gia đình anh chị 5 Duy Linh - Nhi đã có thêm một đứa con rể dễ thương. Chúc cho Katherine và Boone sẽ luôn được bình an và hạnh phúc nhé!! Cảm ơn bác 4 Hoài Linh đã thay mặt gia đình từ Việt Nam qua trong ngày vui của gia đình mình", nam ca sĩ viết.

Trong những hình ảnh được đăng tải, nam nghệ sĩ xuất hiện với trang phục giản dị, thần thái thoải mái và dành nhiều thời gian trò chuyện, chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình.

Việc Hoài Linh trở lại Mỹ cũng khiến nhiều khán giả nhớ đến quãng thời gian ông từng sinh sống và phát triển sự nghiệp tại đây trước khi về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Dù vậy, chuyến đi lần này chỉ mang tính chất cá nhân, không liên quan đến các kế hoạch biểu diễn hay định cư.

NSƯT Hoài Linh có mặt trong đám cưới gia đình tại Mỹ

Những năm gần đây, Hoài Linh gần như rút khỏi các gameshow truyền hình và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Thay vì hoạt động dày đặc như giai đoạn trước, nam nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, chủ yếu dành thời gian cho công việc cá nhân và các dự án phù hợp.

Thỉnh thoảng, Hoài Linh vẫn góp mặt trong một số chương trình sân khấu, gặp gỡ đồng nghiệp hoặc xuất hiện trong các dịp đặc biệt của gia đình. Mỗi lần lộ diện, ngoại hình và tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ đều nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Dù sống kín tiếng hơn, Hoài Linh chưa rời xa nghệ thuật. Tại Việt Nam, ông vẫn tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình khi nhận thấy kịch bản phù hợp.

Mới đây, Hoài Linh đảm nhận vai diễn trong bộ phim điện ảnh "Người được chọn" đóng cùng nghệ sĩ Hạnh Thúy. Tác phẩm khai thác câu chuyện về gia đình, hôn nhân và những mâu thuẫn đời thường, đánh dấu sự trở lại của nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng sau thời gian dài chọn lọc dự án.

Hoài Linh trong vai thầy Thạch phim Người được chọn

Trong phim, Hoài Linh đóng vai thầy Thạch và Hạnh Thúy đảm nhận vai bà Xoan. Cả hai đều là người thực hành nghi lễ hầu đồng, giàu trải nghiệm và cũng mang nhiều nội tâm phức tạp, chất chứa nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Sự góp mặt của Hoài Linh được ê-kíp kỳ vọng sẽ mang đến chiều sâu cảm xúc cho bộ phim, nhờ kinh nghiệm diễn xuất cùng khả năng hóa thân vào những nhân vật giàu tính đời sống.

Không chỉ có kinh nghiệm diễn xuất, thành tích phòng vé gần đây của cả hai cũng góp phần tạo thêm niềm tin cho dự án. Hoài Linh vừa ghi nhận tín hiệu tích cực với thương hiệu Làm Giàu Với Ma , khi phần 1 đạt doanh thu 128 tỷ đồng, còn phần 2 thu hơn 101 tỷ đồng.

Về phía Hạnh Thúy, nữ nghệ sĩ liên tiếp xuất hiện trong nhiều tác phẩm ăn khách như Tài (116 tỷ đồng), Quỷ Nhập Tràng 2 (134 tỷ đồng) và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng (201 tỷ đồng). Việc góp mặt trong nhiều dự án doanh thu cao cho thấy sức hút và sự tin tưởng mà các nhà làm phim dành cho nữ diễn viên.

Ở tuổi ngoài 50, Hoài Linh dường như lựa chọn một nhịp sống chậm hơn. Ông dành thời gian cho gia đình, hạn chế xuất hiện trước truyền thông nhưng vẫn đều đặn tham gia nghệ thuật khi có cơ hội. Chuyến trở về Mỹ dự đám cưới người thân lần này là dịp hiếm hoi để khán giả thấy nam nghệ sĩ xuất hiện trong không khí đoàn viên, trước khi tiếp tục các kế hoạch công việc tại Việt Nam.