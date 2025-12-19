Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh "thông báo" đường ai nấy đi

Sau 2 thập kỷ chung sống, nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh đường ai nấy đi. Điều đáng nói là vừa công khai chuyện ly hôn, ca sĩ Nhật Minh thừa nhận có người yêu mới tên H.N và đã sống chung với nhau vài tháng. Ngày 17/12, Bình Tinh thông báo đã nhận quyết định từ Tòa án Nhân dân TP.HCM, cả hai chính thức không còn là vợ chồng về mặt pháp lý.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Minh cũng đăng tải hình ảnh giấy quyết định công nhận thuận tình ly hôn từ tòa án. Anh còn nhắn gửi ngắn gọn tới vợ cũ là nghệ sĩ Bình Tinh: "Mọi việc đã xong, em sống thật tốt cùng con nhé". Dưới phần bình luận, không ít netizen bày tỏ sự tiếc nuối cho mối tình của cặp đôi.

Bình Tinh và Nhật Minh đã đăng ký kết hôn năm 2014. Cả hai có một con gái chung nhưng không tổ chức đám cưới.

Bình Tinh và Nhật Minh chính thức đường ai nấy đi sau 20 năm chung sống. Ảnh: FBNV

Nhật Minh mong cùng vợ cũ Bình Tinh ổn định cuộc sống cùng con gái. Ảnh: FBNV

Về phía Bình Tinh, trong bài đăng xác nhận ly hôn, cô cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng nhau chăm sóc con chung là bé Bella. Cô viết: "Mấy ngày qua, chuyện riêng tư gia đình của Bình Tinh đã làm phiền đến quý cộng đồng mạng. Bình Tinh xin lỗi rất nhiều. Hôm nay, Bình Tinh xin phép một lần được gửi đến thông tin: Bình Tinh và anh Nhật Minh đã chính thức ly hôn.

Tuy nhiên, hai đứa vẫn giữ sự tốt đẹp cho nhau để cùng chăm sóc cho bé Bella khôn lớn. Vì đối với ba mẹ Minh và Tinh, Bella là trên hết. Là người nghệ sĩ, Bình Tinh chỉ mong được bình yên sống với nghề, sống với con trong thời điểm này. Cảm ơn sự yêu thương, quan tâm, lo lắng và chia sẻ của tất cả mọi người dành cho Bình Tinh trong những ngày qua. Bình Tinh xin được ghi nhớ mãi trong lòng".

Nghệ sĩ Bình Tinh cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng nhau chăm sóc con chung. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi công khai việc hôn nhân rạn nứt, Nhật Minh tiếp tục gây xôn xao khi thừa nhận đã có bạn gái mới. Đáng chú ý, anh cho biết cả hai đã sống chung với nhau khoảng hai tháng. Trên mạng xã hội, Nhật Minh còn lý giải rằng việc quyết định ly hôn vợ cũ xuất phát từ mong muốn cô không phải mang tiếng là “người thứ ba”. Phát ngôn này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh cãi, khi nhiều netizen cho rằng anh đã có mối quan hệ khác trong lúc chưa chính thức chấm dứt với Bình Tinh.

Anh viết: "Tôi đã từng yêu em bằng tất cả sự chân thành và tôi tin vào những lời em nói rằng em yêu tôi. Tôi đã lựa chọn trở thành một người tự do vì tôi không muốn em phải tiếp tục sống trong bóng tối, mang tiếng người thứ 3. Vợ cũ của tôi hoàn toàn vô tội, tôi đã chứng minh cho em thấy rồi đúng không. Cô ấy đã khóc rất nhiều trước khi chúng tôi ly hôn.

Còn về em. Nếu em coi tôi chỉ là một món đồ nhặt được, rồi bỏ đi khi không cần, điều đó cũng không làm giảm giá trị của tôi. Chỉ là tôi đã ngu ngốc, khi từng nghĩ em là một báu vật trong lòng, mà tôi may mắn tìm thấy. Hóa ra chúng ta chỉ tình cờ nhặt phải nhau. Nhưng ít nhất, tôi đã không dối trá. Anh xin phép em anh sẽ rời đi".