Nghe nhạc, mở ví mỗi ngày cũng có thể “Săn Lộc Bản Lĩnh” cùng Tiger Beer dịp Tết Bính Ngọ

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tiger Beer chính thức mang hành trình săn lộc lên Spotify và MOMO, đưa tinh thần "Khai Xuân Bản Lĩnh" vào trong từng nhịp sinh hoạt số của người tiêu dùng. Đặc biệt, các hoạt động này còn được kéo dài bền bỉ xuyên Tết, sẵn sàng đồng hành cùng các "mãnh hổ" mở ra những tháng đầu năm đầy khí thế và bùng nổ.

Khi Tết ngày càng gắn liền với nhịp sống hiện đại, cách người Việt đón Tết cũng trở nên linh hoạt và đa dạng hơn. Không chỉ là những buổi tất bật dọn nhà, đi mua sắm, Tết còn được cảm nhận qua những khoảnh khắc được thư giãn với âm nhạc hay lướt mạng đón "tết online" cùng bạn bè.Tết năm nay, nhiều hoạt động trải nghiệm trên nền tảng số cũng đang dần trở thành điểm chạm mới, nơi các thương hiệu có thể đồng hành cùng người tiêu dùng một cách gần gũi và nhanh nhất.

Sau khi khuấy động không khí khai xuân bằng đại nhạc hội Tiger Remix 2026 và chuỗi hoạt động trải nghiệm sôi động tại điểm bán, Tiger Beer tiếp tục kéo dài hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh xuyên suốt mùa Tết. Không dừng lại ở một khoảnh khắc lễ hội, tinh thần "Khai Xuân Bản Lĩnh" được đưa vào những thói quen hằng ngày của người tiêu dùng thông qua Spotify và Ví MoMo. Từ nghe nhạc thư giãn đến thanh toán, mua sắm dịp Tết, mỗi thao tác quen thuộc nay đều trở thành một cơ hội để chủ động săn lộc, mở ra một năm mới khí thế, bản lĩnh.

Hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh tiếp tục "đổ bộ" trên các nền tảng số Spotify và MOMO

"Lên beat - Săn Lộc Bản Lĩnh" cùng giai điệu Spotify

Được biết đến là nền tảng âm thanh hàng đầu thế giới, Spotify từ lâu đã trở thành "kho tàng" cảm hứng với danh sách nhạc đa dạng, phong phú, từ những giai điệu EDM sôi động đến những bản nhạc Xuân rộn ràng. Tết này, Spotify không chỉ là nơi để thưởng thức âm nhạc, mà còn biến thành một "trạm săn lộc" đầy thú vị cho những người dùng bản lĩnh.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiger Beer mang hoạt động Săn Lộc Bản Lĩnh lên nền tảng nhạc số này. Chỉ với các bước đơn giản: Nhấn vào quảng cáo hoặc truy cập link, sau đó thực hiện thử thách nhấn giữ cây lộc đủ 66 lần trong 10 giây, người chơi có thể vừa "lên beat", vừa tham gia săn lộc để rinh về những phần quà hấp dẫn như ví đựng thẻ Tiger phiên bản giới hạn hay voucher Urbox.

Âm nhạc vốn đã là chất xúc tác cho cảm xúc ngày Tết, nay trở thành cầu nối để Tiger Beer đưa tinh thần "Khai Xuân Bản Lĩnh" đến gần hơn với người dùng, biến mỗi khoảnh khắc nghe nhạc thành một trải nghiệm săn lộc đầy hứng khởi.

Mỗi phút giây thư giãn trên Spotify giờ đây thành một trải nghiệm "Săn Lộc Bản Lĩnh" đầy hứng khởi

Thử thách "Săn lộc bản lĩnh" mọi lúc mọi nơi cùng MOMO

Song hành cùng những giai điệu âm nhạc, các hoạt động thanh toán, mua sắm và săn lì xì Tết trên MOMO cũng đã trở thành hoạt động không thể thiếu. Là nền tảng thanh toán được hàng triệu người tin dùng nhờ sự tiện lợi và đa dạng tính năng, MOMO năm nay không chỉ giúp người dân quản lý chi tiêu sắm Tết mà còn mang đến cơ hội "mở bát" vận may cùng Tiger Beer.

Theo đó, từ ngày 04/02 đến 06/02/2026, khung giờ vàng 11h-15h, MOMO sẽ trở thành "địa bàn" săn lộc không thể bỏ lỡ. Với thông điệp "Bản lĩnh là không chờ may mắn gõ cửa, bản lĩnh chính là tự tay săn lộc cho mình", minigame "Săn Lộc Bản Lĩnh cùng Tiger" tại Trang sự kiện Lắc Xì 2026 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bùng nổ.

Với những thao tác săn lộc đơn giản trên MOMO, các "mãnh hổ" có thể nhận được thẻ quà hoàn tiền lên đến 868.868 đồng cùng loạt voucher giảm giá siêu hot

Để nhập cuộc, các "mãnh hổ" chỉ cần thực hiện những nhiệm vụ đơn giản như đăng nhập mỗi ngày hoặc tham gia TẠI ĐÂY. Ngoài ra, người tham gia có thể đăng ký hội viên Heineken Vietnam Hub hay chia sẻ chương trình lên Facebook để tích lũy thêm lượt săn lộc. Sau khi thực hiện nhiệm vụ săn lộc, người tham gia có thể sở hữu ngay thẻ quà hoàn tiền lên đến 868.868 đồng cùng loạt voucher giảm giá siêu hot khi mua bia Tiger. Mỗi món quà từ MOMO không chỉ có giá trị thực tế mà còn là "lộc khai xuân" cho những ai chủ động săn lấy.

Hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh trên khắp điểm chạm, từ siêu thị, hàng quán đến các nền tảng số, chính là sự nối dài của tinh thần "Khai Xuân Bản Lĩnh" mà Tiger Beer mang lại cho năm 2026. Tết này, dù là mua sắm tại siêu thị, đang nâng ly cùng bạn bè tại bàn tiệc, hay đắm chìm trong âm nhạc trên Spotify và thực hiện quản lí chi tiêu với MOMO, Tiger Beer luôn đồng hành tiếp thêm khí thế, và khai mở năm mới đầy bản lĩnh. Năm mới 2026, với Tiger Beer, không chỉ là dịp chúc nhau may mắn, mà còn là lời nhắc để mỗi người tự tay "săn" lấy lộc xuân cho chính mình trong từng khoảnh khắc quen thuộc của cuộc sống.