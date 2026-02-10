Nghe nghi phạm chính trong vụ ám sát hụt tướng Nga thú nhận tất cả

Lyubomir Korba

Tướng Vladimir Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Cơ quan tình báo quân sự Nga (GUR), đã bị ám sát hụt hôm 6/2 tại một hội trường chung trong khu nhà ở của ông tại Moscow.

Nghi phạm chính, Lyubomir Korba, đã bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) theo yêu cầu của Nga, và được chuyển đến Moscow hôm 8/2. Kiev đã phủ nhận sự liên quan đến vụ án.

Trong đoạn video phỏng vấn do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố hôm 9/2, công dân Nga gốc Ukraine 65 tuổi cho biết, ông đã nằm trong danh sách trả lương của Kiev, và được hứa hẹn 30.000 USD để giết vị tướng này.

Korba khai rằng, ông ta được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ vào tháng 8 năm ngoái, và được cử đến Moscow để theo dõi một số mục tiêu, nhận được 2.000 USD mỗi tháng từ Ukraine. Nghi phạm nói rằng, lệnh chuẩn bị ám sát tướng Alekseyev đến vào tháng 12/2025.

“Sau vụ ám sát hụt, tôi được lệnh đến sân bay và bay đến Dubai. Ở Dubai có vé đến Romania. Từ Romania, tôi sẽ được đưa đến Kiev. Nhóm người phụ trách của tôi, do một vị tướng chỉ huy, sẽ gặp tôi ở Kiev”, ông nói.

FSB cáo buộc các cơ quan tình báo Ba Lan đã hỗ trợ SBU bằng cách lôi kéo con trai của Korba, một công dân Ba Lan.

Theo một video khác của FSB, Viktor Vasin, người quen của Korba đã giúp ông ta thuê một căn hộ, đã bị bắt ở Nga và thú nhận cố tình hỗ trợ âm mưu của Ukraine.

Một nghi phạm thứ ba, Zinaida Serebritskaya (nhũ danh Antonyuk), cũng sinh ra ở Ukraine thuộc Liên Xô, đã trốn khỏi Nga. Theo báo cáo, bà đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm trước vụ xả súng và hiện đang ở Ukraine.