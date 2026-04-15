Nghe giao hưởng giữa công viên: Trải nghiệm đặc biệt tại phố đi bộ Hà Nội dịp 30/4

Sự kiện có sự tham gia sản xuất nội dung và biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO). Đây là chương trình quy mô lớn, quy tụ gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài Quân đội.

Đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật là Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn; đạo diễn âm nhạc là Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo; chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Lê Phi Phi. Bên cạnh đó, Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Đức Tân giữ vai trò Giám đốc điều hành sản xuất âm nhạc, Concertmaster là Trung tá, nghệ sĩ Trần Quang Duy.

Điểm đáng chú ý của Giao hưởng Non Sông là việc đưa một chương trình giao hưởng quy mô lớn ra khỏi không gian nhà hát truyền thống, tổ chức tại không gian mở. Chương trình đồng thời kết hợp âm nhạc hàn lâm với các chất liệu đương đại như Pop và Rap, tạo nên các bản phối khí mới.

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc 5 chương gồm: “Nhắc nhớ và tự hào”, “Tình yêu & quê hương”, “Chúng ta”, “Tôi” và “Việt Nam vươn mình”.

Đại tá, NSND, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ: “Âm nhạc giao hưởng thường gắn liền với các nhà hát, nên khán giả đại chúng khó tiếp cận. Việc đưa chương trình ra không gian ngoài trời giúp xoá bỏ khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm và đời sống xã hội, đưa giao hưởng đến gần công chúng hơn”.

Giao hưởng Non Sông nhận được sự đồng hành từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Tổ chức thẻ quốc tế JCB. Sự chung tay này khẳng định cam kết mạnh mẽ của các doanh nghiệp lớn trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, không ngừng nỗ lực mang nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với đời sống nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và khơi dậy khát vọng phát triển vì một Việt Nam hội nhập.

Ban tổ chức cho biết, khán giả có thể nhận vé tham dự bằng cách tham gia các thử thách trực tiếp tại không gian tương tác ở phố đi bộ Trần Nhân Tông và một số trường đại học, hoặc đăng ký trực tuyến trên website của chương trình (số lượng có hạn).