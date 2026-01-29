Nghe điện thoại vài phút, nhiều người mất hàng trăm triệu đồng: Công an vào cuộc

Mới đây, công an TP Hải Phòng vừa phát đi khuyến cáo về lừa đảo trên không gian mạng. Theo cơ quan công an, trên địa bàn TP Hải Phòng cũng như cả nước, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới, được "nâng cấp" cả về công nghệ lẫn kịch bản tiếp cận, đánh trực diện vào tâm lý chủ quan, nhẹ dạ của người dân.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng những kịch bản quen thuộc nhưng được tổ chức bài bản và tinh vi hơn. Phổ biến nhất là giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân liên quan đến vụ án, yêu cầu "phối hợp điều tra". Để tạo áp lực tâm lý, các đối tượng liên tục đe dọa bắt giữ, phong tỏa tài khoản, buộc nạn nhân chuyển tiền "xác minh" hoặc cài đặt các phần mềm giả mạo.

Thực tế, trong năm 2025, Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng chỉ sau một cuộc gọi kéo dài vài phút. Không ít nạn nhân là người cao tuổi, do lo sợ liên quan đến pháp luật nên đã chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm theo yêu cầu của đối tượng.

Điển hình là vụ việc xảy ra vào tháng 7/2025 tại xã Hà Bắc, khi Công an xã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 600 triệu đồng. Nạn nhân là bà Phạm Thị N. (sinh năm 1955), trú tại thôn Phương La, xã Hà Bắc. Theo trình báo, bà N. nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, thông báo bà liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền, đồng thời đe dọa đã có lệnh bắt tạm giam.

Từ ngày 23/7 đến 25/7/2025, đối tượng liên tục gọi điện khống chế tâm lý, yêu cầu bà N. không được nói chuyện với bất kỳ ai, mọi hoạt động phải báo cáo, nếu không sẽ bị bắt ngay. Ngày 25/7, chúng yêu cầu bà N. đến ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản nhận lương hưu hàng tháng (trước đó bà đã cung cấp mật khẩu và mã OTP). Nhận thấy bà N. có biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo cho Công an xã Hà Bắc phối hợp can thiệp. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an, số tiền 600 triệu đồng của bà N. đã được bảo toàn.

Bên cạnh hình thức giả danh cơ quan chức năng, lừa đảo qua tin nhắn, email giả mạo ngân hàng, sàn thương mại điện tử cũng đang gia tăng. Các đối tượng gửi đường link có giao diện giống hệt trang chính thức, yêu cầu người dùng đăng nhập để "xác minh tài khoản" hoặc "nhận hoàn tiền". Chỉ sau vài thao tác, thông tin cá nhân và mật khẩu bị đánh cắp, tài khoản ngân hàng nhanh chóng bị chiếm đoạt.

Đáng chú ý, thời gian gần đây còn xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo đầu tư tài chính, tiền ảo và việc làm online. Ban đầu, nạn nhân được yêu cầu nạp số tiền nhỏ để "làm nhiệm vụ", sau đó bị dụ dỗ nạp thêm với lời hứa lợi nhuận cao. Khi số tiền lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa nhóm, khiến nạn nhân rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang".

Theo đánh giá của cơ quan công an, hậu quả của lừa đảo trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sinh hoạt và đời sống gia đình của nhiều nạn nhân. Đáng lo ngại, một số trường hợp vì xấu hổ hoặc chủ quan nên không trình báo kịp thời, vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp tục gây án.

Trước thực trạng trên, mới đây Công an TP Hải Phòng đã phát đi khuyến cáo, khẳng định: "Không có cơ quan Nhà nước nào làm việc qua điện thoại để yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay cài đặt ứng dụng lạ." Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động xác minh hoặc báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, lực lượng Công an khuyến cáo người dân ghi nhớ ba nguyên tắc đặc biệt quan trọng:

Thứ nhất, không hoảng loạn – luôn xác minh thông tin. Khi nhận được thông tin bất thường liên quan đến pháp luật, tài khoản ngân hàng, đầu tư hay trúng thưởng, tuyệt đối không làm theo yêu cầu ngay lập tức, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan, tổ chức qua số điện thoại chính thống để kiểm chứng.

Thứ hai, không chia sẻ thông tin cá nhân và mã bảo mật. Mã OTP, mật khẩu, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng là dữ liệu tuyệt mật; việc cung cấp đồng nghĩa với việc trao quyền kiểm soát tài sản cho kẻ gian.

Thứ ba, cảnh giác trước mọi lời mời chào lợi nhuận cao hoặc quà tặng bất thường. Không có khoản đầu tư nào "lãi cao, không rủi ro", cũng không có phần quà giá trị nào yêu cầu người nhận phải nộp phí trước.

Công an TP Hải Phòng cũng nhấn mạnh, không gian mạng là môi trường mở nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nâng cao nhận thức, tuân thủ các nguyên tắc an toàn và kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo chính là "lá chắn" hữu hiệu nhất để bảo vệ mỗi người dân trong thời đại số.



