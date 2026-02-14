Nghe điện thoại khi ô tô đang chờ đèn đỏ có bị phạt?

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm, không bị cảnh sát giao thông xử phạt.

Nguyên nhân được giải thích là việc dừng xe chờ đèn đỏ không phải đang lái xe. Do đó, việc dừng chờ đèn đỏ là "tạm dừng chờ" khi tham gia giao thông, khác với việc "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển".

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế dùng điện thoại trong trường hợp trên vì có thể gây mất tập trung.

Tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý tín hiệu đèn giao thông để di chuyển theo đúng hiệu lệnh, tránh tình huống mải làm việc riêng, đèn chuyển màu xanh vẫn không di chuyển ngay, gây cản trở giao thông.

Với trường hợp có việc khẩn cấp, cần sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường thì tài xế cần sử dụng tai nghe kết nối Bluetooth, tránh việc phải dùng tay cầm vào điện thoại là vi phạm quy định.

Người lái xe cần tuân thủ quy định về việc dừng, đỗ xe để nghe điện thoại hoặc nhắn tin: Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe; và đặc biệt không làm ảnh hưởng và gây cản trở giao thông đối với người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác.

Ngoài ra, khi chờ đèn đỏ, người lái vẫn phải quan sát tín hiệu giao thông, tình hình phía trước và sẵn sàng điều khiển xe khi đèn chuyển xanh. Việc sử dụng điện thoại bằng tay trong thời điểm này có thể làm chậm phản xạ, gây nguy hiểm và được xác định là hành vi mất tập trung khi lái xe.

Trường hợp tài xế sử dụng thiết bị hỗ trợ như tai nghe rảnh tay, hệ thống đàm thoại tích hợp trên xe và vẫn bảo đảm quan sát, điều khiển phương tiện an toàn cũng không bị coi là vi phạm. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần ở mức hợp lý, tránh gây xao nhãng.