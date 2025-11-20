Nghe cuộc gọi của công an “giả”, cụ ông suýt bị lừa 300 triệu đồng

Được sự giải thích, hỗ trợ kịp thời của Công an xã Đông Lộc, ông Q. đã bảo toàn được số tiền lớn.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an chiếm đoạt tiền của người dân trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Đông Lộc tiếp nhận tin báo về việc ông N.H.Q. (SN 1948) trú tại xóm Trường Sơn, xã Đông Lộc liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện thoại đe dọa.

Các đối tượng tự xưng là lực lượng Công an, thông báo sai sự thật về việc ông P. có liên quan đến các vụ án lớn về ma túy và đường dây rửa tiền với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Sau khi tạo áp lực, khiến nạn nhân lo lắng, sợ hãi, chúng yêu cầu ông Q. phải gửi gấp số tiền 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp (tự xưng là tài khoản "xác minh" của Viện Kiểm sát).

Do lo sợ nên ông Q. đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh trên địa bàn để nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.

Nhận được thông tin, cán bộ Công an xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An nhanh chóng tiếp cận, kịp thời trấn an tinh thần và giải thích cho ông Q. về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nhờ đó, ông Q. đã bảo toàn được tài sản.

Thông qua vụ việc, Công an xã Đông Lộc khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại từ các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát...);

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.