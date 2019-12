Nghe cuộc điện thoại xưng 'cán bộ chuyên án Bộ Công an', một đại gia Sài Gòn mất 4 tỷ đồng

Ngày 13/12, Công an TPHCM đang điều tra điều tra làm rõ vụ mạo danh là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của một đại gia ở khu vực là ông T. (55 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).



Theo ông T. cho biết, ngày 30/9, ông đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của 1 người đàn ông. Người này giới thiệu là "cán bộ chuyên án Bộ Công an" đang điều tra 1 vụ án liên quan đến ông T.

Ông T. giải thích thì "cán bộ chuyên án Bộ Công an" nói là cần xác thực các thông tin cá nhân, tài khoản của ông để làm rõ. Đồng thời, "cán bộ chuyên án Bộ Công an" còn yêu cầu ông L. mở 1 tài khoản mới. Cán bộ công an còn nói nếu ông T. không có liên quan thì phải chuyển tiền để kiểm tra.

Do sợ nên "đại gia" này đã tới chi nhánh ngân hàng ở quận 5 mở tài khoản và chuyển số tiền gần 4 tỷ đồng vào tài khoản. Sau đó, ông T. nghi ngờ nên đã tới cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, công an đã lấy lời khai, điều tra làm rõ. Trong thời gian gần đây, tình trạng giả mạo cán bộ công an gọi điện cho người dân để hù dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đang nở rộ trở lại.

Dù thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại không mới, song vẫn có không ít người mắc bẫy, dễ dàng chuyển tài sản mà cả đời mình tích cóp cho bọn tội phạm chỉ với một cuộc điện thoại.