Nghe công an bao vây sới gà, 2 người nghi chạy trốn, nhảy xuống sông và chết đuối

Ngày 17-5, ông Nguyễn Quang Lâm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là anh Lê Quang Thức (34 tuổi, ngụ xã Nghĩa Điền) và người còn lại tên Đức (40 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi). Thi thể 2 nạn nhân được người dân thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền phát hiện vào trưa 17-5, trên sông Bàu Cọ, đoạn qua cầu 31 thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Một tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn huyện Tư Nghĩa bị công an địa phương triệt phá vào tháng 3-2023

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an xã Nghĩa Điền phát hiện các con bạc đang tổ chức đá gà ăn tiền tại một sới gà nằm sâu trong vườn keo thuộc thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền nên đưa lực lượng đến hiện trường truy bắt các đối tượng tổ chức đá gà.



Khi lực lượng công an đến cách hiện trường khoảng 100 m, các đối tượng đá gà phát hiện có công an vây bắt nên tháo chạy nhiều hướng, trong đó có chạy theo hướng ra sông Bàu Cọ. Theo một nhân chứng cung cấp, nhiều khả năng 2 nạn nhân đuối nước này tháo chạy từ sới gà ra để trốn công an nhưng không may khi bơi qua sông Bàu Cọ bị chết đuối.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.