Nghe bố mẹ chồng bàn chuyện cưới hỏi của em chồng mà tôi rớm nước mắt tủi thân

3 năm trước, tôi về làm dâu nhà chồng sau một lễ cưới đơn giản, mọi thứ đều làm hết sức gọn nhẹ, có phần sơ sài. Lúc đến nhà tôi để bàn chuyện đám cưới, bố chồng thậm chí không muốn đưa dâu rước họ đàng hoàng mà chỉ muốn đãi tiệc cưới rồi thôi; tức là bỏ đi phần nghi lễ truyền thống. Ông nói một câu mà tôi nhớ cả đời: "Đám cưới chỉ là hình thức, sau này sống với nhau có hạnh phúc lâu dài không mới là điều quan trọng". Câu nói đó chỉ là biện minh cho việc không muốn tổ chức đàng hoàng, dù chúng tôi yêu nhau đã hơn 4 năm trời. Đến khi bố mẹ tôi nổi giận, tuyên bố không cưới hỏi gì nữa thì bên chồng mới chịu tổ chức đầy đủ lễ tiệc.

Cuộc sống làm dâu của tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Mẹ chồng tôi hiền hậu nhưng luôn bị "lép vế" so với chồng. Bố chồng thì gia trưởng, điều gì không hài lòng là to tiếng mắng chửi vợ con. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do ông quyết định, còn chúng tôi là phận con cái nên không được quyền góp ý kiến.

Trong nhà, ông chỉ yêu thương và chiều chuộng cô con gái út. Hôm qua là ngày đính hôn của em ấy. Bố chồng tôi cứng rắn yêu cầu bên thông gia tương lai phải chuẩn bị xe ô tô sang trọng để đưa dâu rước họ; đãi tiệc ở nhà hàng sang trọng; lễ nghi không được thiếu hay qua loa, sơ sài.

Bố chồng đòi hỏi rất nhiều trong lễ cưới của con gái. (Ảnh minh họa)

Ông bảo mình chỉ có mỗi một cô con gái nên nếu nhà thông gia tương lai không trân trọng thì ông không đồng ý chuyện cưới hỏi. Bố chồng còn nói lễ cưới là thể diện, là mặt mũi của cả nhà và cũng là để chứng minh thành ý của nhà chồng đối với con dâu nên ông hi vọng nhà trai liệu đường ứng xử.

Nghe ông nói mà tôi rớm nước mắt vì tủi thân. Ngày trước, ông hạch sách này nọ, từ chối mọi lời đề nghị từ nhà tôi. Còn bây giờ con gái ông lấy chồng thì ông đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo và sang trọng tuyệt đối.

Họ nhà trai giàu có nên đồng ý với mọi điều kiện từ bố chồng tôi. Chắc chắn lễ cưới của em chồng sẽ diễn ra rất rình rang, mát mặt gia đình. Nhưng nghĩ đến đó, tôi lại buồn cho chính mình, lại nhớ đến đám cưới sơ sài của bản thân. Tôi có nên tìm lý do để về ngoại, không tham dự đám cưới em chồng không?