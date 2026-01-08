Nghệ An lập kỷ lục thu ngân sách

Chiều 7/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,44%, xếp thứ 13/34 cả nước, đứng thứ 3 tiểu vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 2,66%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,35%; khu vực dịch vụ ước tăng 7,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,8%.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Năm 2025, lần đầu tiên tỉnh Nghệ An có mức thu ngân sách đạt 29.211 tỷ đồng, đạt 164,8% dự toán, tăng 14,3% so với năm trước. Trong đó, thu nội địa 27.097 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.981 tỷ đồng. Chi ngân sách cả năm 2025 là 45.958 tỷ đồng.

Trong năm 2025, các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thuỷ sản; sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, giữ vai trò động lực chính đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hoá, thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở được triển khai quyết liệt. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xoá 20.802 căn nhà tạm, dột nát (trong đó: xây mới 14.381 căn, sửa chữa 6.421 căn), đạt 100% nhu cầu rà soát.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2025 ước đạt 4.524 triệu USD; hàng hóa của tỉnh đã xuất khẩu tới 154 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng giải ngân kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh là 9.060 tỷ đồng, đạt 83,6% kế hoạch.

Năm 2025, kết quả thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực. Lũy kế trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 78 dự án với tổng mức đầu tư 16,2 nghìn tỷ đồng, điều chỉnh cho 205 lượt dự án, tổng mức đầu tư tăng 26,6 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 42,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 25 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 304,8 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 20 dự án với tổng mức đầu tư tăng 715 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 1,02 tỷ USD.

Năm 2026, tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 10,5-11,5%. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung, nỗ lực thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm.

Cụ thể, tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các Nghị quyết, chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh để cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, lĩnh vực, địa phương; Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở củng cố, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung rà soát các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục để triển khai các dự án trọng điểm như: Cảng nước sâu Cửa Lò, đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Bên cạnh đó, cần triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm và các chương trình mục tiêu quốc gia.