Trong năm nay 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào thứ Năm, ngày 26/2 dương lịch.

Vào ngày này, nhiều người thường mua vàng để cầu may mắn, tài lộc trong cả năm mới, đặc biệt là giới kinh doanh, buôn bán.

Trong tín ngưỡng, Thần Tài là vị thần cai quản tiền tài, của cải và vận may. Người xưa tin rằng mua vàng vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch sẽ giữ lộc” suốt năm. Đặc biệt, đối với các chủ cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ, người làm nghề tự do, ngày vía Thần Tài được xem như dịp “khởi động” tài vận trong năm.

Ngày vía Thần Tài 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 26/2 dương lịch. (Ảnh: Minh Đức)

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong ngày vía Thần Tài, các công ty kinh doanh vàng thường chuẩn bị đa dạng sản phẩm từ giữa năm trước nhưng phổ biến nhất vẫn là vàng miếng, nhẫn tròn trơn, đồng vàng linh vật, đồng vàng Thần Tài...

Người dân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài. (Ảnh: Minh Đức)

Theo các chuyên gia phong thủy, người dân mua vàng cầu may chỉ nên mua số lượng nhỏ. Trong khi đó, quan niệm dân gian cho rằng, mua 1 chỉ vàng mang ý nghĩa “cầu Lộc”, 2 chỉ tượng trưng cho “cầu Phát”, 5 chỉ là “cầu Tài”.

Còn các chuyên gia tài chính khuyến nghị người dân nên cân nhắc khả năng tài chính, tránh tâm lý mua theo đám đông hoặc vượt quá nhu cầu thực tế. Đồng thời cũng cân nhắc nếu giá vàng quá cao, vượt giá trị thực.

Muốn tích lũy dài hạn, vàng miếng và vàng nhẫn tròn trơn được đánh giá phù hợp hơn so với vàng trang sức. Vàng nữ trang thường bị trừ chi phí gia công cao, khi bán lại sẽ mất một phần giá trị.

Người mua cũng cần tỉnh táo để tránh rủi ro. Nên chọn cửa hàng, thương hiệu uy tín, có giấy tờ mua bán rõ ràng để tránh mua phải vàng kém chất lượng. Ngoài ra, không nên đi vay tiền để mua vàng, kể cả chỉ cầu may với số lượng nhỏ.

(Tổng hợp)