Ngày trước tôi mê mẩn sự giỏi giang của vợ, giờ chính điều đó khiến tôi muốn từ bỏ: Một ý nghĩ khiến tôi thấy sợ chính mình

Tôi thấy mình có lỗi nhưng lại không ngăn được ý nghĩ đó.

Tôi từng rất tự hào khi cưới được vợ mình. Ngày ấy, cô ấy là người phụ nữ khiến tôi nể phục nhất. Cô ấy làm trong lĩnh vực nghiên cứu, đầu óc lúc nào cũng đầy những ý tưởng, có thể say sưa nói hàng giờ về công việc mà chẳng thấy mệt. Tôi yêu cô ấy cũng vì sự giỏi giang ấy. Tôi từng nghĩ lấy một người phụ nữ như vậy về làm vợ là điều may mắn của mình.

Nhưng sau nhiều năm chung sống, thứ tôi từng ngưỡng mộ lại bắt đầu khiến tôi mệt mỏi.

Vợ tôi đi sớm, về khuya. Có những đợt công việc gấp, cô ấy ở lại phòng thí nghiệm vài ngày, thậm chí có khi cả tuần mới về nhà. Điện thoại của cô ấy lúc nào cũng có tin nhắn từ đồng nghiệp, email công việc, những cuộc gọi vào tối muộn. Tôi biết công việc nghiên cứu của cô ấy không thể nói bỏ là bỏ, cũng hiểu cô ấy đang theo đuổi một thứ mà cô ấy thật sự đam mê.

Nhưng tôi vẫn là chồng cô ấy. Các con vẫn cần mẹ.

Có những buổi tối tôi tự mình lo cho con ăn, học hành, tắm rửa rồi đi ngủ. Căn nhà lúc nào cũng thiếu một người. Ban đầu tôi còn cố gắng thông cảm, sau đó thành quen, rồi từ quen chuyển thành tủi thân.

Tôi bắt đầu thấy mình giống một người sống cùng nhà hơn là một người chồng.

Điều đáng buồn là tôi đã nhiều lần nói với vợ. Tôi không cần cô ấy nghỉ việc hay bỏ sự nghiệp. Tôi chỉ muốn cô ấy dành cho gia đình một chút thời gian, thỉnh thoảng cùng tôi ăn một bữa cơm tử tế, đưa các con đi chơi, hỏi tôi một ngày hôm nay thế nào?

Nhưng mỗi lần tôi nhắc, cô ấy đều nói đang vào giai đoạn quan trọng, chờ thêm một thời gian nữa.

Tôi nghe câu ấy quá nhiều lần.

Ảnh minh họa

Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một người phụ nữ khác. Không phải vì tôi hết yêu vợ ngay lập tức, mà vì tôi thèm cảm giác được quan tâm. Tôi muốn có người nghe tôi kể chuyện công việc, muốn có một người chờ mình về nhà, lo cho mình những bữa cơm nóng hổi, đi cà phê, ăn uống cả gia đình cuối tuần.

Tôi thậm chí đã để ý đến một người phụ nữ ở chỗ làm. Vợ không biết tôi đang nghĩ gì, còn tôi cũng chưa làm điều gì có lỗi với vợ. Nhưng chỉ riêng việc tôi bắt đầu mong chờ những cuộc trò chuyện với một người khác đã khiến tôi thấy mình có lỗi.

Tôi nhiều lần tự hỏi nếu đã muốn bước ra ngoài, tại sao không ly hôn trước?

Ly hôn rồi, tôi sẽ được tự do. Tôi không phải lén lút, không phải sống trong cảm giác phản bội, cũng không phải tìm lý do để biện minh cho mình. Nhưng nghĩ đến hai đứa con, tôi lại không dám quyết.

Tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang quá ích kỷ không? Tôi từng yêu vợ vì cô ấy giỏi giang, từng tự hào vì cô ấy có một sự nghiệp đáng mơ ước. Vậy mà bây giờ, chính tôi lại muốn cô ấy bớt giỏi đi một chút, bớt bận rộn đi một chút, chỉ để trở thành người vợ mà tôi mong muốn.

Tôi chưa phản bội cô ấy, nhưng trong lòng tôi đã có một cánh cửa khác. Tôi không biết phải làm gì nữa!