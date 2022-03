Ngay trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn thông báo tổ chức talkshow

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đáng chú ý, vào ngay trước thời điểm có thông tin trên (chiều ngày 24/3), trên trang Facebook cá nhân của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn thông báo sẽ tổ chức một buổi "gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện trực tiếp" trong talkshow tại Trường đua Đại Nam vào 18h ngày 26/3.

Trong thời gian vừa qua, bà Phương Hằng đã không ít lần khiến dư luận không khỏi xôn xao về những phát ngôn "gây sốc" của mình trên sóng livestream về nhiều người nổi tiếng.

Hiện vụ việc vẫn nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.