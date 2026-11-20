Việt Nam tham gia sáng kiến toàn cầu đưa quyền trẻ em vào chương trình nghị sự về đầu tư – bằng cách áp dụng "lăng kính trẻ em" trong các cuộc thảo luận về kinh doanh, đầu tư và thị trường vốn bền vững.

UNICEF Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hôm nay đồng tổ chức sự kiện Rung chuông nhân Ngày Trẻ em Thế giới 2026 với chủ đề "Ngày của trẻ em. Quyền của mọi trẻ em. Tương lai của mọi trẻ em." Là một phần của chiến dịch toàn cầu do Sáng kiến Các Sở Giao dịch Chứng khoán Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SSE) và UNICEF khởi xướng, sự kiện làm nổi bật vai trò quan trọng của thị trường vốn và khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy quyền trẻ em và kiến tạo một tương lai bền vững hơn.

Trẻ em chiếm gần một phần ba dân số thế giới, nhưng quyền và lợi ích của các em vẫn chưa được quan tâm đúng mực trong nhiều quyết định kinh doanh và đầu tư. Từ việc thiết kế sản phẩm, dịch vụ dành cho trẻ em và các hoạt động tiếp thị hướng tới trẻ em, đến điều kiện làm việc của cha mẹ, hoạt động của chuỗi cung ứng và tác động môi trường từ hoạt động kinh doanh, các quyết định của doanh nghiệp đều có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của trẻ em. Tuy nhiên, tiếng nói và lợi ích của trẻ em lại thường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình ra quyết định.

Quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư và thanh thiếu niên, sự kiện thể hiện cam kết chung trong việc đưa quyền và phúc lợi của trẻ em trở thành một nội dung không thể thiếu trong các quyết định kinh doanh và đầu tư có trách nhiệm. Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, truyền tải thông điệp mạnh mẽ: đầu tư cho trẻ em không chỉ là đầu tư cho tương lai của các em, mà còn là đầu tư cho tương lai của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

"Một thị trường thực sự trưởng thành cần phải là một thị trường phát triển có chiều sâu, chất lượng và dài hạn. Quyền trẻ em không phải là chủ đề bên lề của kinh doanh, mà gắn liền với chất lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro và định hướng phát triển dài hạn và bền vững của doanh nghiệp. Tôi hy vọng sự kiện hôm nay sẽ mở ra thêm cơ hội trao đổi giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, UNICEF, Sáng kiến UN SSE và các đối tác liên quan, để cùng tìm hiểu những nội dung có thể phối hợp trong thời gian tới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của các thế hệ mai sau", ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, cho biết.

Ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

"Hồi chuông chúng ta rung hôm nay là lời kêu gọi nhìn nhận trẻ em là một nhóm liên quan riêng biệt, gắn kết tài chính bền vững với một tương lai bền vững, đồng thời bảo đảm tăng trưởng kinh tế mang lại cơ hội cho mọi trẻ em. Khi trẻ em khỏe mạnh hơn, an toàn hơn, được học tập tốt hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, toàn xã hội sẽ thịnh vượng hơn, thị trường sẽ vững mạnh hơn và doanh nghiệp cũng có thêm điều kiện thuận lợi hơn để phát triển," bà Michaela Bauer, Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, phát biểu.

Bà Michaela Bauer, Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

Chiến dịch được triển khai đồng thời với việc chuẩn bị ra mắt Hướng dẫn về Áp dụng Lăng kính Trẻ em trong Thực tiễn Kinh doanh và Đầu tư do Sáng kiến Các Sở Giao dịch Chứng khoán Bền vững của LHQ (UN SSE) xây dựng với sự phối hợp của UNICEF. Tài liệu cung cấp các khuyến nghị thiết thực và nội dung tập huấn dành cho các sở giao dịch chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết, nhằm hỗ trợ họ nhận diện, quản lý và công bố thông tin về các tác động, rủi ro và cơ hội liên quan đến trẻ em trong hoạt động quản trị, hoạch định chiến lược, vận hành và toàn bộ chuỗi giá trị.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Trẻ em Thế giới tại Việt Nam, UNICEF cũng kêu gọi trẻ em và thanh thiếu niên gửi các video ngắn chia sẻ góc nhìn của mình về quyền của các em và tương lai mà các em mong muốn. Sáng kiến này tạo cơ hội để trẻ em trực tiếp bày tỏ quan điểm, đồng thời góp phần đưa tiếng nói của các em vào các cuộc thảo luận công khai về những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống và cộng đồng nơi các em sinh sống.