Có thể nói năm 2007 chính là quãng thời gian tồi tệ và tăm tối nhất trong sự nghiệp của Britney Spears. Trở về trước đó vào năm 2004, sau khi kết thúc "kỉ nguyên" In The Zone, đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp của Britney Spears với giải Grammy danh giá đầu tiên cho ca khúc "Toxic" với đề cử cho "Best Dance Recording", những tưởng khó có nghệ sĩ cùng lứa nào có thể vượt qua được Britney, nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Kevin Federline, mọi thứ tồi tệ bắt đầu. Trước hết là cuộc li hôn dai dẳng, tốn nhiều tiền của, dẫn đến việc Britney phải tranh đấu để giành quyền nuôi con đã dẫn đến loạt rối loạn tâm lí cực kì nghiêm trọng.

Hàng ngày báo chí lấp đầy thông tin bằng những hình ảnh tồi tệ nhất của Britney. Từ hình ảnh tự tay cạo đầu, cắt phăng mái tóc với nụ cười đờ đẫn. Britney khóc lóc như một người tâm thần, vật vờ nơi vỉa hè Hollywood trước ánh mắt cú diều của những kẻ cơ hội, tình trạng tinh thần bị mất kiểm soát hoàn toàn. Britney ôm chầm lấy hai đứa con khóc trong vô thức, ngồi nhếch nhác trong một quán thức ăn nhanh. Britney tấn công người khác bằng dù với vẻ mặt đầy hung hãn…

Hình ảnh Britney Spears tự cạo tóc trở thành hình ảnh "kinh điển" trong đợt suy sụp của nữ ca sĩ hồi 2007.

Thậm chí, một điều mà người hâm mộ luôn luôn lo sợ: Britney sẽ tự tử, với bối cảnh và những áp lực liên tục đến vậy. Đó là một trong những giai đoạn suy sụp tinh thần kinh hoàng và đình đám nhất Hollywood, những ngày tháng đó, hàng đoàn paparazzi chực chờ trước cổng nhà Britney. Những bức ảnh của Britney được hét giá đến hàng trăm, hàng nghìn USD, cá biệt bức ảnh Britney cạo đầu đội mức giá kỉ lục với một bức ảnh paparazzi.

Britney Spears dùng dù tấn công 1 paparazzi.

Điều an ủi duy nhất trong năm 2007 mà Britney có được là việc ra mắt album "Blackout" cùng producer Danja. Với tất cả mọi dồn nén, uất ức và bi phẫn, Britney đã tạo nên sản phẩm âm nhạc hay nhất trong sự nghiệp của mình, là một trong những album nhạc Pop có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử, các nhà phê bình không tiếc lời dành cho "Blackout" những lời có cánh.

Thế nhưng, màn trình diễn thảm họa của Britney tại MTV VMAs năm đó tiếp tục đẩy mọi thứ trì trệ, khủng hoảng. Britney Spears đã bị “ép” lên sân khấu để trình diễn với một tâm trạng và tâm lí không hề thoải mái. Thậm chí khi ấy cân nặng của Britney Spears vượt quá sự kiểm soát, càng khiến tổng thể màn trình diễn trở nên tồi tệ trong mắt khán giả.

Viết trong quyển hồi kì The Woman In Me, Britney Spears trải lòng: “Blackout, tác phẩm âm nhạc làm tôi tự hào nhất trong sự nghiệp của mình, được tung ra vào đúng dịp Halloween năm 2007. Theo kế hoạch thì tôi sẽ biểu diễn ca khúc tại lễ VMAs năm đó để quảng bá album. Tôi không muốn lên sân khấu, nhưng đội ngũ của tôi khăng khăng buộc tôi bước ra ngoài kia và cho cả thế giới thấy tôi vẫn ổn. Vấn đề duy nhất ở đâu là tôi không hề ổn…”

Bước lên sân khấu với ca khúc Gimme More đang gây sốt vào thời điểm đó, khán giả thấy một Britney Spears quờ quạng, mệt mỏi và chật vật để “trả bài” các động tác vũ đạo. Các động tác không có chút sức sống, đôi mắt vô hồn. Hát nhép công khai, không giấu giếm. Màn trình diễn trở thành “vết nhơ” trong sự nghiệp của Britney Spears, nhất là khi trước đó “Công chúa nhạc Pop” đã có 3 sân khấu cực chấn động tại lễ trao giải này lần lượt vào các năm 2000, 2001 và 2003. Truyền thông và chính đồng nghiệp của Britney đã không ngừng công khai chế giễu màn trình diễn, gọi thẳng đó là một “thảm họa”.

Chưa dừng lại ở đó, Britney cũng lần đầu tiên tiết lộ câu chuyện hậu trường éo le của VMAs năm đó. Khi cô đang ở ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình sau màn trình diễn thảm họa, thì tình cũ Justin Timberlake lại đang có những thời khắc vinh quang nhất. “Justin trượt theo lối đi để vào sân khấu trình diễn. Anh bỡn cợt với những cô gái bên dưới khán đài, trong đó một cô vừa xoay người lại, vừa khom lưng và lắc ngực khi anh hát. Sau đó anh hát cùng với Nelly Furtado và Timbaland, thật vui vẻ, thật tự do và thật thoải mái” - Britney Spears hồi tưởng trong quyển hồi ký The Woman In Me.

Britney Spears cũng chia sẻ đầy đủ góc nhìn của cô về sân khấu đáng quên trong cuộc đời này, càng khiến fan không khỏi xót xa. "Hậu trường VMAs đêm đó không có gì ổn cả. Tôi gặp vấn để với trang phục và phần tóc nối. Tôi thức trắng suốt đêm hôm trước. Tôi cảm thấy xây xẩm. Tôi sinh hai đứa con trong hai năm liên tiếp và thời điểm đó còn chưa tròn một năm kể từ lúc tôi sinh đứa thứ hai, nhưng người ta hành xử như thể chuyện tôi không có cơ bụng sáu múi là điều gì đó kinh khúng lắm. Tôi không thể tin được mình phải bước ra sân khấu biểu diễn với cảm xúc như vậy. Tôi tình cờ đụng mặt Justin ở hậu trường. Lâu rồi tôi không gặp anh ấy. Thế giới của anh đang vận hành rất suôn sẻ. Anh ấy đang dẫn đầu cuộc chơi của chính mình trong mọi mặt, và anh ấy hết sức tự tin. Tôi thì đang trong tình trạng hoảng loạn. Tôi chưa tập dượt tiết mục kỹ càng trước buổi diễn.

Tôi ghét dáng vẻ của mình. Tôi biết màn trình diễn này sẽ rất thảm hại. Lần đó tôi đã lên sân khấu và trình diễn hết mình, nhưng đương nhiên màn thể hiện này vẫn kém xa phong độ tốt nhất của tôi vào những thời điểm khác. Trong lúc biểu diễn, tôi có thể nhìn thấy chính mình trên những màn hình video treo khắp khán đài, và tôi cảm thấy nó giống như những hình ảnh phản chiếu méo mó trong mấy tấm gương của nhà gương vui nhộn ở các khu vui chơi.Tôi không có ý định biện hộ cho màn trình diễn đó, cũng không nói rằng nó hay; điều tôi muốn nói là tất cả những nghệ sĩ trình diễn đều sẽ có những đêm diễn dở tệ.Thường thì những buổi diễn tệ đó không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng..."