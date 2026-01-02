HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch 2026, tai nạn giao thông làm 41 người tử vong

Nguyễn Hưởng |

Trong ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, trên toàn quốc đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông làm chết 41 người, bị thương 56 người.

Ngày 2-1, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trên toàn quốc đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông làm chết 41 người, bị thương 56 người. So với cùng ngày năm 2025, tăng 1 vụ, giảm 3 người chết, tăng 8 người bị thương.

Tai nạn giao thông Ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 làm 41 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ở Hà Nội hôm 1-1. Ảnh minh hoạ

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông làm chết 41 người, bị thương 56 người. Đường sắt và đường thuỷ không xảy ra vụ tai nạn nào.

Đối với xử lý vi phạm giao thông, theo Cục CSGT, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.285 trường hợp vi phạm; tạm giữ 82 xe ô tô, 3.633 xe mô tô, 102 phương tiện khác; tước 423 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.114 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.373 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.670 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 71 trường hợp…

