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Ngày thi tốt nghiệp đầu tiên: Gần 7.000 thí sinh bỏ Toán, 27 em bị đình chỉ

Hà Linh
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Chiều 11/6, Bộ GD&ĐT cho biết, kết thúc ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó 25 em bị phát hiện sử dụng điện thoại.

Bộ GD&ĐT cho biết, buổi chiều có gần 1,2 triệu thí sinh dự thi môn Toán, đạt tỷ lệ 99,4%. So với số thí sinh đăng ký dự thi, có gần 7.000 thí sinh bỏ bài thi môn Toán.

Trong số 27 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi có tới 25 em bị phát hiện sử dụng điện thoại. 2 thí sinh sử dụng tài liệu.
Buổi sáng môn Ngữ văn có 16 thí sinh, buổi chiều môn Toán 11 thí sinh vi phạm quy chế.

Ngày 11/6, thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn và Toán.

Đình chỉ thi là hình thức xử lý nặng đối với thí sinh. Thí sinh bị đình chỉ thi ở bài thi môn nào sẽ bị điểm 0 ở bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các môn tiếp theo, bị hủy toàn bộ kết quả các bài thi.

Bộ GD&ĐT đánh giá, tình hình ngày thi thứ nhất, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ. Các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các Hội đồng thi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm.

Sáng mai (12/6), thí sinh làm bài thi các môn tự chọn.

Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút. Môn thi thứ nhất: phát đề lúc 7 giờ 30, bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35.

Môn thi thứ hai: phát đề lúc 8 giờ 35, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm. Đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi.

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