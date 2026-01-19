Ngày tàn của nữ MC giàu nhất Trung Quốc: “Bay màu” 14 công ty sau khi bị xóa sổ trên MXH

Mới đây, netizen phải xôn xao khi nữ MC giàu nhất Trung Quốc Lý Tương bất ngờ bị "khóa mỏ" toàn diện trên mạng xã hội. Cụ thể, tài khoản Weibo 24,5 triệu người theo dõi cũng như tài khoản trên các ứng dụng khác đều bị cấm theo dõi khiến cư dân mạng thích "ăn dưa hóng thị" cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải biết, trước đó không lâu, MC Lý Tương rất tích cực đưa ái nữ 16 tuổi đi tham dự các sự kiện lớn, tiếp xúc với giới tinh hoa và còn chụp ảnh cung với "bà trùm" Hà Siêu Quỳnh (người thừa kế của "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân).

Giờ đây, trang 163 còn hé lộ rằng 14 công ty dưới danh nghĩa của Lý Tương đã bị đóng cửa khiến dân tình càng thêm hoang mang. Nhiều người suy đoán Lý Tương đã dính phải "phốt" chấn động nào đó và bị "phong sát ngầm" trên các nền tảng truyền thông đại chúng, tương tự như trường hợp của "Én nhỏ" Triệu Vy năm nào.

Trước đó, mẹ con MC Lý Tương còn gặp gỡ, chụp hình chung với giới tinh hoa, đặc biệt là bà trùm đất Macau Hà Siêu Quỳnh (Ảnh: Sina).

Thế mà giờ đây, cô bị "phong sát" toàn diện trên MXH, thậm chí còn bị xóa số 14 công ty (Ảnh: 163).

Có nguồn tin cho biết, Lý Tương sở dĩ bị "sờ gáy" là do khoe giàu bất chấp, trong khi làng giải trí Hoa ngữ đang siết chặt quản lý. Đặc biệt là khi trước đó nữ diễn viên Diêm Học Tinh vừa tan tành hình tượng vì vừa ham khoe giàu lại còn thích kể khổ.

Cũng có blogger thạo tin hé lộ rằng nữ MC giàu nhất Trung Quốc dính phải bê bối về thuế nên mới bị cơ quan chức năng "soi" kỹ. Dù chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng "thuyết âm mưu" này lại khiến netizen gật gù đồng ý, bởi lẽ trước đó Lý Tương cũng từng bị phát hiện trốn thuế và phải nộp truy số tiền còn thiếu theo đúng quy định pháp luật. Nếu đây là sự thực thì thật tiếc cho nữ MC tài năng này vì trót "tham thì thâm".

1 blogger cho biết, sau khi định cư ở nước Anh, Lý Tương đã dùng tài khoản ngân hàng nước ngoài để thu tiền thuê nhà tại Trung Quốc, hòng trốn thuế (Ảnh: Sina).

Lý Tương từng khiến bao người phải ngưỡng mộ với sự nghiệp thành công rực rỡ và khối gia tài cực khủng lên tới 171.000 tỷ đồng. Bước vào làng giải trí với vai trò MC, Lý Tương nhanh chóng vươn lên thành "nhất tỷ" của đài truyền hình Hồ Nam. Cùng với đó, cô cũng ghi dấu ấn khi hóp mặt trong nhiều dự án phim ảnh như Tứ Đại Danh Bổ, Bắc Kinh Anh Hào, Cung Tỏa Châu Liêm, Thái Bình Công Chúa...

Khi mới 28 tuổi, Lý Tương đã tự mình thành lập công ty giải trí chuyên đầu tư sản xuất phim ảnh, show truyền hình... Sau 10 năm, cô trở thành phó giám đốc đài truyền hình vệ tinh Thâm Quyến, rồi kiêm luôn cả phó chủ tịch tập đoàn Qihoo 360 chuyên về bảo mật Internet và sản xuất phim. Cô cũng sẵn sàng dấn thân vào các lĩnh vực khác như bất động sản, livesstream bán hàng và kiếm được số tiền cực khủng chỉ trong vài đêm.

Lý Tương chỉ mất 1-2 năm để trở thành MC hàng đầu đài truyền hình Hồ Nam (Ảnh: Sina).

Nữ MC này từng khiến cả showbiz phải chấn động vì thích khoe cuộc sống giàu sang phú quý. Được biết, bữa sáng của Lý Tương có giá lên tới 6.000 NDT (21,8 triệu đồng), đến bộ dao dĩa dùng trong bữa ăn cũng phải thuộc nhãn hiệu đình đám Hermes.

Đặc biệt, Lý Tương có quan điểm "con gái phải được nuôi nấng trong nhung lụa" nên từ nhỏ, ái nữ Vương Thi Linh đã được hưởng cuộc sống như công chúa, mọi thứ con gái cô sử dụng trong cuộc sống đều tốt nhất và đắt nhất.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ cô tốn hơn 600.000 NDT (2,18 tỷ đồng) hàng tháng để mua quần áo, giày dép và phụ kiện cho Thi Linh kể từ lúc con chào đời. Cho nên, công chúng Trung Quốc không hề xa lạ với hình ảnh cô bé Vương Thi Linh mới 16 tuổi đã hàng hiệu dát đầy người, thậm chí còn sở hữu siêu xe Rolls-Royce có giá lên tới 8 triệu NDT (29 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ đầu tư hết mình cho việc học của con gái, cho cô bé Vương Thi Linh theo học tại một ngôi trường danh giá ở nước Anh và còn sống trong căn hộ từng thuộc về Công chúa Anne - con gái của Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nữ MC đang buộc ái nữ phải "chín ép" khi để cô con gái mới 16 tuổi ăn mặc, trang điểm không mấy phù hợp với độ tuổi và tìm mọi cách đưa con gia nhập giới thượng lưu.

Lý Tương đầu tư hết nấc cho con gái cưng từ sinh hoạt, cách ăn mặc đến học hành (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nữ MC đang buộc con gái phải "chín ép" (Ảnh: 163).

Ngoài những tranh cãi về cách nuôi con, Lý Tương cũng bị đặt dấu hỏi trong mảng kinh doanh livestream. Cô từng bị tố nhận tiền quảng cáo với mức phí rất cao nhưng lại chưa từng sử dụng thử hay hiểu về sản phẩm mình bán, gây thất vọng cho cả người tiêu dùng lẫn đối tác. Điều này khiến hình ảnh của Lý Tương xấu đi khá nhiều trong mắt công chúng.

Giờ đây, việc Lý Tương bị xóa sổ toàn diện trên mạng xã hội lại càng như "đổ dầu vào lửa", khiến nhiều người suy đoán: Ngày tàn của nữ MC giàu nhất Trung Quốc đã đến rồi!

Nữ MC giàu nhất Trung Quốc "toang" rồi! (Ảnh: 163).

Nguồn: 163