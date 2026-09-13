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Ngay sau khi đăng bình luận lên Facebook với nội dung này, người phụ nữ ở Hà Nội bị phạt 12,5 triệu đồng

Đại Phú
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Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội xử phạt 12,5 triệu đồng trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngay sau khi đăng bình luận lên Facebook với nội dung này, người phụ nữ ở Hà Nội bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Ngày 09/9/2026, Công an phường Hai Bà Trưng - Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với bà V.T.H (SN 1973, trú tại phường Hai Bà Trưng) liên quan đến việc sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung chưa được kiểm chứng và bình luận mang tính suy diễn.

Theo đó, qua xác minh, tính đến ngày 24/8/2026, bài đăng của bà V.T.H đã thu hút 465.778 lượt tương tác, 868 lượt bình luận và 111 lượt chia sẻ. Trong đó, xuất hiện nhiều bình luận có nội dung trái chiều, tiềm ẩn nguy cơ gây hoang mang trong dư luận. Quá trình làm việc tại phường Hai Bà Trưng, bà V.T.H đã thừa nhận những thông tin đăng tải là chưa được kiểm chứng, sai sự thật.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, Công an phường Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12.500.000 đồng đối với bà V.T.H về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, bình luận, chia sẻ; tuyệt đối không tiếp tay lan truyền thông tin giả, sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tags

công an

hà nội

bình luận facebook

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