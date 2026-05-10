Ngày mai: Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án gần 1 tỷ USD, tại tỉnh miền núi cách Hà Nội hơn 400 km

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 10–11/5, UBND tỉnh dự kiến tổ chức lễ khởi công hai dự án trọng điểm. Trong đó, dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc dự kiến sẽ chính thức khởi công vào ngày 11/5.

Hiện nay, các điều kiện cần thiết đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ lễ khởi công theo đúng kế hoạch đề ra.

Được biết, ngày 29/4/2026, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh, làm cơ sở triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 699 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 23.700 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh – công ty thuộc sở hữu của Vinhomes, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ hình thành tổ hợp đa chức năng gồm nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội cùng các công trình thương mại – dịch vụ cao tầng.

Dự án có quy mô dân số khoảng 12.000 người, tổng diện tích sử dụng đất hơn 228,5 ha. Trong đó, khoảng 87,8 ha đất sau khi hoàn thiện hạ tầng sẽ bàn giao lại cho Nhà nước (chiếm 38,4%), còn khoảng 140,7 ha là quỹ đất nhà đầu tư khai thác kinh doanh (chiếm 61,6%).

Theo kế hoạch, dự án sẽ cung cấp khoảng 2.800 căn nhà ở thấp tầng được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, bao gồm khoảng 1.800 căn liền kề và gần 1.000 căn biệt thự. Bên cạnh đó, quỹ đất rộng hơn 9,8 ha sẽ được bố trí để phát triển nhà ở xã hội với các khối chung cư cao tối đa 8 tầng. Đáng chú ý, gần 87 ha đất được quy hoạch dành cho khu sân golf 18 hố, đường golf và sân tập.

Bản vẽ thiết kế dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc.

Hệ thống tiện ích đi kèm bao gồm các công trình y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, cùng điểm nhấn là quần thể sân golf tiêu chuẩn quốc tế, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo dấu ấn cảnh quan cho khu vực.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong khoảng 54 tháng kể từ thời điểm chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1, từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố cùng các công trình dịch vụ thể thao và thương mại – dịch vụ cao tầng. Giai đoạn 2, từ quý IV/2028 đến quý IV/2030, sẽ hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kiến trúc còn lại.