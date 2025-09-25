Theo thông tin từ thành phố Hải Phòng, lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng sẽ diễn ra chiều 26/9 tại xã Kiến Hưng, thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Đây là sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, vào giữa tháng 9, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đề nghị các đơn vị tập trung đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Lễ khởi công Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) vào cuối tháng 9/2025.

Được biết, Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 227 ha, tổng mức đầu tư gần 4.060 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (trước đây là huyện Kiến Thụy), thành phố Hải Phòng.

Về ranh giới, Khu công nghiệp Tân Trào phía Bắc giáp các khu đất sản xuất nông nghiệp xã Kiến Hưng, cụm công nghiệp Tân Trào và các khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp sông Văn Úc; phía Tây giáp kênh Đồng Thẻo; phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu thôn Đa Ngư.

Dự án do Công Ty Cổ phần Đầu Tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Tân Trào dự kiến sẽ là nơi thu hút các ngành nghề: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiến độ thực hiện của Khu công nghiệp Tân Trào là 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Cụ thể, từ nay đến hết năm sẽ triển khai giải phóng mặt bằng. Sau đó, từ đầu năm 2026, doanh nghiệp sẽ thi công xây dựng hạ tầng và đưa vào kinh doanh quý II/2030.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, hướng đến việc xây dựng khu công nghiệp hiện đại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Từ đó, mở rộng thu hút đầu tư đa ngành, tạo động lực phát triển công nghiệp, tăng việc làm và thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố.

Vị trí thực hiện khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) - ảnh chụp từ báo cáo.

Cùng với Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1), ngày 26/9 cũng sẽ khởi công dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng nằm trong khu công nghiệp nêu trên.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng có diện tích hơn 98,5 ha, công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1 đạt 1.600 MW). Dự án là một phần của Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, kết nối thuận lợi với cảng biển, sân bay, các tuyến đường bộ, đường sắt…

Trong buổi kiểm tra tiến độ vào giữa tháng 9 vừa qua, lãnh đạo thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng là một trong những dự án trọng điểm do Tập đoàn Vingroup đầu tư, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố.

Được biết, thời gian qua, Tập đoàn Vingroup đã đẩy mạnh đầu tư vào thành phố Hải Phòng.

Vào ngày 15/7, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng, UBND thành phố đã trao Giấy chứng nhận cho 32 dự án và 7 bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn đầu tư hơn 15,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong dòng vốn đầu tư 15,6 tỷ USD, riêng Tập đoàn Vingroup đã chiếm gần một nửa với 7,5 tỷ USD. Theo đó, doanh nghiệp này đầu tư vào hạ tầng hai Khu công nghiệp Tân Trào, Ngũ Phúc và các dự án thành phần khác tại các xã Tân Trào, Kiến Quốc, Ngũ Phúc - thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.



