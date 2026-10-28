Ngày mai, tỉnh này sẽ khánh thành đường băng số 2 tại sân bay hơn 60 năm tuổi, đón chuyến bay quốc tế đặc biệt

Đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay Phù Cát có chiều dài 3.048 m, rộng 45 m, tổng vốn đầu tư khoảng 3.245 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng nâng công suất khai thác, tăng kết nối hàng không cho Gia Lai và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Ngày 29/10/2026, tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Cùng ngày, sân bay dự kiến đón chuyến bay charter quốc tế từ Macau, đánh dấu thêm bước tiến trong việc tăng cường kết nối hàng không và thúc đẩy du lịch địa phương.

Theo kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 20/10/2026 của UBND tỉnh Gia Lai, buổi lễ diễn ra lúc 15h tại Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Phù Cát. Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 và các công trình phụ trợ vào sử dụng góp phần hoàn thiện hạ tầng hàng không, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điểm nhấn của chương trình là lễ đón chuyến bay charter quốc tế từ Macau, dự kiến hạ cánh lúc 15h50 cùng ngày. Máy bay sẽ được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng; hành khách được tặng hoa, quà lưu niệm và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc địa phương, gồm múa võ và biểu diễn cồng chiêng.

Cảng hàng không Phù Cát.

Thông qua sự kiện, Gia Lai hướng tới quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, điểm đến và các sản phẩm du lịch đặc trưng tới du khách, doanh nghiệp lữ hành và thị trường quốc tế, với thông điệp "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".

Đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát mang ký hiệu 33L/15R, dài 3.048 m, rộng 45 m, được xây dựng song song với đường băng hiện hữu và cách khoảng 215 m về phía Tây. Đây là hạng mục chính thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các công trình đồng bộ tại khu bay, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 3.245 tỷ đồng.

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác được kỳ vọng nâng cao năng lực vận hành của sân bay Phù Cát, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, đồng thời tăng cường kết nối du lịch, thương mại và dịch vụ tại Gia Lai cũng như khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 và định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, việc hoàn thiện hạ tầng hàng không được xem là một trong những điều kiện hỗ trợ thu hút du khách và phát triển kinh tế địa phương.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Phù Cát được định hướng đạt công suất 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Trong giai đoạn này, sân bay dự kiến xây mới nhà ga hành khách T3, công suất khoảng 3,5 triệu hành khách/năm. Đến năm 2050, công suất quy hoạch được nâng lên 7 triệu hành khách và 27.000 tấn hàng hóa mỗi năm; nhà ga T3 cũng dự kiến được mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

Cảng hàng không Phù Cát được xây dựng từ những năm 1960, từng là căn cứ không quân quan trọng của Mỹ tại miền Trung trong thời kỳ chiến tranh. Sau năm 1975, sân bay được sử dụng làm trung tâm huấn luyện phi công tiêm kích của Bộ Quốc phòng. Đến năm 1984, nơi đây bắt đầu khai thác các chuyến bay dân dụng, từng bước trở thành đầu mối hàng không phục vụ Bình Định trước đây và các khu vực lân cận.

Sau nhiều thập kỷ khai thác, việc đầu tư đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống công trình đồng bộ được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho sân bay Phù Cát. Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, tạo cơ sở mở rộng mạng bay và tăng cường kết nối vùng, qua đó hỗ trợ Gia Lai khai thác tiềm năng du lịch, thương mại trong những năm tới.