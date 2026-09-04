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Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào

Duy Anh
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Cơ quan khí tượng vừa phát cảnh báo về đợt mưa dông tại khu vực Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 5/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Chiều và tối mai, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Còn tại Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nóng.

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTV).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 ngày 5/9

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

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