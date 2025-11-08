HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ngày mai, nhiệt độ ở miền Bắc tăng vọt trước khi đón đợt gió mùa đông bắc mới

Duy Anh |

Ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ lên tới 30 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 11/11, Bắc Bộ có mưa rải rác, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khoảng từ ngày 13/11, ngày 14/11, khu vực trên có khả năng trời chuyển rét vào đêm và sáng do một đợt không khí lạnh mới tràn về.

Ngày mai, nhiệt độ ở miền Bắc tăng vọt trước khi đón đợt gió mùa đông bắc mới- Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khả năng chuyển mưa rét từ ngày 13/11. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/11

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 21-30 độ, tăng 5 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

