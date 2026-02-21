HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa rào

Duy Anh |

Theo dự báo, từ đêm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác do tác động của không khí lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai 22/2 (tức mùng mùng 6 Tết), Bắc Bộ duy trì tình trạng trời rét về đêm và sáng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Dự báo, đến khoảng 22/2, Bắc Bộ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác (mưa tập trung ở khu vực trung du và miền núi), trời rét về đêm và sáng.

Ảnh minh họa (nguồn: Pháp luật TPHCM).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng vùng núi và trung du ngày có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-32 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

